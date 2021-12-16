أيتن عامر تكشف عن أول مشروع غنائي لها: قبل نهاية العام

كشفت الفنانة أيتن عامرعن استعدادها لإطلاق أول أغنية سينجل لها خلال الفترة القادمة، وذلك خلال ظهورها في برنامح «mbc trending» على شاشة قناة MBC4، حيث قالت: «بستعد لأول أغنية سينجل أعملها في حياتي، يارب الأغنية تعجبكم».

أيتن عامر تطرح أول أغانيها قبل نهاية العام

وعن موعد طرحها، أوضحت أيتن عامر أنها ستقوم بإطلاقها قبل نهاية العام الحالي، قائلة: «احتمال كبير نصور الأغنية في لبنان، وإن شاء الله تشوفوها قبل ما السنة تخلص وعد».

أيتن عامر تعلن الانتهاء من تصوير «النقطة العامية»

وانتهت أيتن عامر، مؤخرا من تصوير مسلسلها الجديد «النقطة العامية»، كما قدمت الشكر لصناع العمل عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، حيث كتبت: «فركش مسلسل النقطة العامية شكرا لكل الكرو اللى تعبوا بجد عشان يقدموا فن في كل الأقسام، شكرا لكل الزملاء و اللى كانوا منورينا و شكرا لشركة الإنتاج اللى وفرت كل الإمكانات عشان نشتغل واحنا مرتاحين».

أبطال مسلسل «النقطة العامية»

مسلسل «النقطة العامية» بطولة أيتن عامر، محمد عز، هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي، صلاح عبد الله، تأليف عمرو جمعة، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد.