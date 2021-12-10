أيتن عامر لشيرين بعد ظهورها حليقة الرأس: «إنتي حلوة في أي شكل»

دعم عدد من الفنانين، الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أول ظهور لها في حفلها المقام حاليا، في إمارة أبو ظبي في الإمارات بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث ظهرت وهي حليقة الرأس، الأمر الذي جعل البعض يصفها بالإطلالة الغريبة.

أيتن عامر: انتي حلوة زي ما انتي

وقامت الفنانة أيتن عامر بتوجيه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة لها: «إنتي حلوة زي ما أنتي في أي شكل وأي حال».

محمد علي رزق: أي حد هيتريق على شيرين مريض نفسي

كما وجه الفنان محمد علي رزق رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى شيرين قائلا: «أي حد بيتريق على شيرين يبقى مريض نفسي، واضح جدا إن تجربة جوازها كانت قاسية وصعبة وكانت بتمر بضغوط تقيلة».

وتابع: «البني آدم إللي بجد يدعمها ويقولها مهما عملتي إنتي شيرين اللي بنحبها وقمر في كل حالاتك.. شيرين بتستعيد ثقتها ساعدوها الجمهور مش دوره يسمع ويتفرج وينتقد بس.. الجمهور المفروض لو لقى النجم اللي بيحبه بيقع ومحتاجه علشان يقف يسنده مش يدوس عليه».

شيرين كانت قد صعدت للمسرح في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وقدمت لجمهورها عددا كبيرا من أغنياتها في الوصلة الأولى حيث قدمت بعضًا من أغانيها المشهورة مثل: «جرح تاني وأنت إيه».

وشكرت شيرين عبدالوهاب جمهورها على قدومهم الحفل الأول لها بعد الانفصال حيث داعبتهم أكثر من مرة قائلة: «خلاص بقيت سنجل، وأنا فقت خلاص، وهغني تاني، وإيه رأيكم في اللوك».