رابط تسجيل استمارة امتحان الصف الأول الثانوي.. اليوم آخر موعد

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس هو الموعد والفرصة الأخيرة أمام طلاب الصف الأول الثانوي، لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2021 - 2022 بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، لذا تستعرض «الوطن» رابط تسجيل استمارة امتحان الصف الأول الثانوي.

رابط تسجيل استمارة امتحان الصف الأول الثانوي

ويمكن لجميع طلاب الصف الأول الثانوي تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي الجاري 2021 - 2022 عن طريق الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه من أجل تسجيل استمارة أولى ثانوي وطباعتها، يجب أن يكون لدى كل الطلاب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وفي حال ما إذا كان الطالب ليس لديه البريد الإلكتروني يمكنه الحصول عليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

وزارة التربية والتعليم تطالب المدارس بالتنبيه على الطلاب للانتهاء من الاستمارة

وفي السياق ذاته، كانت وزارة التربية والتعليم كانت قد طالبت مختلف المدارس بالتنبيه على مختلف الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي بأن ينتهوا من تسجيل الاستمارة بشكل إلكتروني والمتعلقة بتدقيق بيانات الطلاب على قاعدة البيانات، مع التأكد من صحة مختلف البيانات التي تم تسجيلها لهم من خلال قاعدة البيانات، وذلك عقب الانتهاء من كل من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطلاب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه إذا كانت هناك أي أخطاء باستمارة تسجيل الامتحانات، يتواصل الطالب مع المدرسة التابع لها وتجري المدرسة التعديلات اللازمة على الفور عن طريق الاستمارة الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع اقتراب اختبارات الفصل الدراسي الأول سواء لطلاب الصف الأول أو الثاني من المرحلة الثانوية.