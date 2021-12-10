أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرًا لطلاب الصف الثاني الثانوي تسجيل استمارة التقدم للامتحانات الخاصة بالعام الدارسي الحالي 2021 - 2022 بشكل إلكتروني، لذا تستعرض «الوطن» رابط تسجيل استمارة امتحان الصف الثاني الثانوي.

«التعليم» توفر رابط تسجيل استمارة امتحان الصف الثاني الثانوي

يمكن لجميع الطلاب خلال الفترة الحالية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي 2021 - 2022، من خلال الموقع الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على الرابط.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت على تمكن طلاب الصف الثاني الثانوي من ملء الاستمارة وطباعتها، كما يجب أن يكون للطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه إذا لم يكن لدى الطالب بريده الإلكتروني المدرسي الخاص به، يُمكنه الحصول عليه عن طريق رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي، والذي يمكن الوصول إليه أيضاً من خلال الضغط على هذا الرابط.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدرت مؤخرًا خطابًا موجه إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، يتضمن تنبيهاً على طلاب كل من الصفين الأول والثاني الثانوي بتسجيل الاستمارة الإلكترونية التي تتعلق سواء بمراجعة أو تأكيد بياناتهم المسجلة عبر قاعدة البيانات المركزية، وذلك عقب الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطلاب، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول سواء لطلاب الصف الأول أو الثاني الثانوي.

وشمل الخطاب الذي أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المدريريات التعليمية أيضاً التنبيه على كافة الطلاب سواء بالصف الأول أو الثاني الثانوي أن ينتهوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية التي تتعلق بتدقيق بيانات الطلاب على قاعدة البيانات في موعد أقصاه الخميس الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري.