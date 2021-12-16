«مديريات التعليم» تبدأ وضع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الفني، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس الفنية والصناعية والزراعية والفندقية، طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة

وقال الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، إنه تم تكليف موجهي العموم بالتنسيق مع موجهي المواد في الإدارات التعليمية، بوضع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني سواء نظام الخمس سنوات أو نظام الثلاث سنوات، وفق تعليميات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تعقد على مستوى المحافظة، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، كتعقيم اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، موضحاً أن الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة، وسيتم مراعاة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان الامتحانية.

عدم قبول أي تبرعات مالية من الطلاب بشأن الامتحان العملي

وعن موعد بدء الامتحانات، أكد مدير التعليم الفني، أنه لم يتم إعلان موعد بدء الامتحانات حتى الآن، موضحاً أن قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم هو المنوط به تحديد فترة زمنية تعقد خلالها الامتحانات وتلتزم بها كل المديريات والإدارات التعليمية، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بعدم قبول أي تبرعات مالية من الطلاب بشأن الامتحان العملي.

ومن جانبها، أكدت مصادر في المديريات التعليمية، البدء في وضع امتحانات الثانوية الفنية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أن شروط واضع الامتحانات تتمثل في عدم وجود صلة قرابة له مع طلاب التعليم الفني.