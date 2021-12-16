الصحة: الاكتفاء بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حماية غير مكتملة

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن عدد المواطنين المتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا وصل إلى مليون ونصف مواطن، وبدأت الوزارة في إرسال رسائل للمواطنين المتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا منذ أسبوع ماضي، نظرا لأهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اللقاح يعطي فعالية بدرجة معينة وفقا للشركات المنتجة له وكذلك التجارب السريرية التى أجريت عليه.

الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وتابع المصدر، الجرعة الأولى بدون الجرعة الثانية تعطي مناعة ناقصة، لذلك على المواطنين مساعدة الدولة في الوصول إلى المستهدف من التطعيم وأخذ الجرعتين من اللقاح لتحقيق مناعة القطيع، مؤكدا أن اللقاح يبدأ في إعطاء الجسم المناعة لمواجهة الفيروس بعد 10 أيام من أخذ اللقاح وفي حالة أخذ الجرعة الأولى فقط يكون المواطن معرض بنسبة كبيرة لخطر الإصابة بالفيروس ولكن الجرعتين تعطي حماية تصل إلى 75% من الأمان ضد الفيروس.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وأضاف المصدر: لا صحة لانعدام فعالية اللقاحات أمام متحورات فيروس كورونا، واللقاحات ستكون موسمية كالقاحات الإنفلونزا الموسمية، وعلى المواطنين أخذ اللقاحات للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، لذلك على المواطنين سرعة الاستجابة والحصول على الجرعة الثانية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 525 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 309354 حتى اليوم، وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.