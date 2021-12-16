مستشار الرئيس للشؤون الصحية: نقلق من كورونا في حالة تغير الأعراض

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن متحور أوميكرون لم يثبت أنه الأشد عدوى، والتحورات التي حدثت لفيروس كورونا لم تثبت أنها الأشد خطورة ولكن هناك الأسرع في الانتشار، متابعًا أن هناك حالة من الخوف والفزع تسيطر على المواطنين مع ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.

مستشار الرئيس: نقلق في حالة ارتفاع عدد الإصابات

وأضاف مستشار الرئيس، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنه يمكن الخوف والفزع في حالة واحدة وهى إذا تغيرت أعراض المتحورات وزادت معدلات الإصابات بالفيروس داخل المستشفيات، مؤكدًا أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير منذ انتشار الجائحة، وكذلك المتحورات الجديدة التي ظهرت حتى الآن، واللقاحات فعالة في مواجهة الفيروس، وأن قلت تكون بنسبة مئوية ولكنها فعالة.

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن اللقاحات لا تعطى مناعة تصل إلى 100% ولكن دورها يتلخص في تخفيف حدة الأعراض في حال الإصابة بالفيروس ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وهو ما شهدناه في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأشار مستشار الرئيس، أن معظم إصابات الفيروس هي بسيطة أو متوسطة وداخل العزل المنزلي، مؤكدًا على توافر كافة أدوية علاج كورونا وتحديث بروتوكولات العلاج بهدف رفع معدلات الشفاء وتعزيز المناعة.

الموجة الرابعة من فيروس كورونا

وأكد تاج الدين، أن مصر شهدت انخفاض في إعداد الإصابات خلال هذا الأسبوع ومتوقع أن تنكسر خلال أسبوعين وفقًا للتوقعات ومدى التزام المواطنين ونسبة تلقي التطعيمات، مشيرًا إلى أن التطعيمات أصبحت جزء من الإجراءات الاحترازية للنجاة من الوفيات التي تحدث بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، مطالبة المواطنين أهمية توخي الحذر للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.