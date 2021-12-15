الصحة: 83% من أسرة مستشفيات العزل فارغة رغم ذروة الموجة الرابعة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد فى مصر مختلفة عن الموجات السابقة، فرغم أننا فى قمة الذروة إلا ان هناك وفرة فى أسرة الرعايات فى مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك 83% من أسرة مستشفيات العزل فارغة، وهو رقم كبير للغاية مقارنة بذروة الموجات الثلاثة السابقة.

الموجة الرابعة من فيروس كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن عدد الأسرة المحجوزة نحو 16% على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا ان الحالات المصابة بالفيروس معظمها عزل منزلي، إذ يتجه العالم حاليا إلى العزل المنزلي والتعايش مع الفيروس بشكل كامل، مؤكدا أن اللقاحات كانت عاملا مهما على مستوى العالم فى خفض عدد المترددين على المستشفيات، وكذلك الحالات التي تحتاج الدخول إلى المستشفيات هي الحالات الحرجة فقط.

وأوضح أن مصر وصلها 100 مليون جرعة للقاح كورونا، وتعكف الوزارة حاليا على إرسال رسالة إلى المواطنين المتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا وتكون في نفس الوحدات الصحية التى تم أخذ الجرعة الأولى بها، وكذلك نفس مراكز تلقي لقاح كورونا.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، في بياناتها، شددت على رفع أعلى درجات الإستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد البدني والمداومة على غسيل الدين والبعد عن الزحام والتكدس.

كما أعلنت الوزاررة فى تقارير رسمية لها ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.