«الصحة العالمية»: ارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إقليم الشرق المتوسط

نشرت منظمة الصحة العالمية عبر المكتب الإقليمي لدول الشرق المتوسط، بيانًا أوضحت فيه معدل ارتفاع الإصابات داخل دول إقليم المتوسط خلال الفترة الأخيرة، لاسيما معدل الإصابات والوفيات في ظل انتشار «أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا.

ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بكورونا

وقالت الصحة العالمية، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن التحديث الأخير لحالات الإصابة والوفيات في إقليم الشرق المتوسط، وفقًا لآخر إحصائية أجريت أمس الأحد، فإن هناك ارتفاعًا في عدد الإصابات والوفيات، موضحةً أن عدد الوفيات بلغ نحو 312896 حالة متأثرة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى ما يقرب من 17مليون حالة مصابة بفيروس كورونا.

أوميكرون انتشر في معظم دول العالم

وفي سياق متصل، قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، «إن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، انتشر في أكثر من 77 دولة حتى الآن، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتم رصده بعد».

أوميكرون ينتشر بوتيرة سريعة

وأضاف «تيدروس» في بيان لمنظمة الصحة العالمية، أن المتحور الجديد ينتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحور آخر، مشيرًا إلى أن هناك قلقا واقعا بشأن أوميكرون، حتى لو أن المتحور يسبب مرضًا أقل خطورة، إلا أن عدد الحالات قد يعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب أنظمة الصحة غير الجاهزة.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي من أن اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من الأزمة، مضيفًا أنه لابد من استخدام كافة الوسائل المتاحة للوقاية من تفشي الفيروس أو المتحور الجديد «أوميكرون»، من خلال التدابير الوقائية التي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، التباعد الجسدي والبدني».