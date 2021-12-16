تنفيذ 257 مشروع متناهي الصغر للأولى بالرعاية في مطروح (صور)

أعلنت جمعية الأورمان عن تنفيذ مكتب مشروعات مطروح 257 مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة مطروح، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي ضمن خطة وضعتها الأورمان لدعم الأكثر احتياجا في القرى والنجوع والمدن.

«التضامن» تدعم الجمعيات الأهلية في مطروح

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة، للحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات.

مشاريع الأورمان للأولى بالرعاية في مطروح

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم الخميس، في بيان، إن المشاريع المقدمة متمثلة في المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة إلى البقالة والأكشاك، وعدد من المشروعات التي تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الأولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

مسح اجتماعي للفئات المستحقة في مطروح

وأشار «شعبان» إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة مطروح التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة مطروح، تقوم بإعادة أعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.