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وزراء الطاقة العرب يناقشون تحول الطاقة والسوق المشتركة اليوم

كتب:

الوطن
11:51 ص | الخميس 16 ديسمبر 2021
جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية

يجتمع وزراء الطاقة العرب والخبراء المعنيين في الدول العربية، اليوم، تحت مظلة جامعة الدول العربية، في الاجتماع السادس والثلاثين للمكتب التنفيذى للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، برئاسة الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، بمقر الامانة العامة بمقر جامعة الدول العربية.

السوق العربية المشتركة

ويسبق الاجتماعات بحسب بيان، اجتماع لجنتي خبراء الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في الدول العربية، لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية على الساحة العربية وعلى رأسها السوق العربية المشتركة، تحول الطاقة في المنطقة العربية، موضوعات كفاءة الطاقة، التعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية.

رفع القرارت للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

وفي سياق متصل، تثمر الاجتماعات عن إصدار العديد من القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشر القادمة المزمع انعقادها مارس 2022. ​

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