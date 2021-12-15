الاتحاد العربي للتطوع بجامعة الدول العربية يكرم نائب رئيس جامعة أسيوط

كرم الاتحاد العربي للتطوع بجامعة الدول العربية، الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، تقديراَ لجهده المتميز والمتواصل في نشر ثقافة العمل العام، وإيمانه بمدى أهمية العمل التطوعي في خلق روح إنسانية بين نسيج المجتمع.

جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الاستقلال لمملكة البحرين، والذي أقيم بالقاعة الأندلسية بمقر الجامعة العربية، بحضور السفيرة هيفاء شاكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين في مصر، وحسن بو هزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، وعقيل إسماعيل منسق عام الاتحاد العربي للتطوع، إلى جانب نخبة من السفراء ونواب الوزراء وأساتذة الجامعات ورجال الإعلام والصحفيين.

دعم أواصر التعاون المشترك

من جانبه، أعرب الدكتور شحاتة غريب عن سعادته وفخره بهذا التكريم، والذي يعد تكريماَ لجامعة أسيوط، موضحاَ أن هذا التكريم يعد لفتة طيبة من الاتحاد العربي للتطوع بجامعة الدول العربية وتأكيداَ على عمق العلاقات ودعم أواصر التعاون المشترك بين الطرفين في شتى المجالات.

ندوة عن المواطنة وتسامح الأديان بكلية التمريض

في سياق آخر، نظمت كلية التمريض بجامعة أسيوط ندوة بعنوان «المواطنة وتسامح الأديان»، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة سماح عبدالله عميدة الكلية، والدكتورة انتصار محمد يونس وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والقس عاموس بسطا سكرتارية الانبا يؤنس أسقف أسيوط، والشيخ ناصر محمد سيد مدير إدارة المتابعة بأوقاف أسيوط، والقس جورجيوس القس انطون من الكنيسة الأرثوذكسية.