وزير الخارجية الجزائري: آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم توافق على تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، مشددا على أنه آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وكرسي سوريا بالجامعة يجب أن يعود إليها دون التدخل في سياساتها وفي من يحكمها، مضيفا: «الآن سننظر إلى المستقبل».

تجميد عضوية سوريا

وأضاف وزير الخارجية الجزائري، أنهم سيعملون على تقريب وجهات النظر بين الإخوة العرب في القمة العربية والتحلي بقسط من الواقعية.

ومن جانبه، بارك «لعمامرة» زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق، مؤكدًا أنه يأمل في أن تسهم في تذليل العقبات بين سوريا ودول عربية أخرى، لنبلغ هدف جمع الشمل.

وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون، الاثنين، أن الجزائر ستحتضن القمة العربية شهر مارس المقبل، قائلا خلال إشرافه على افتتاح أشغال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) إن الجزائر ستحتضن القمة العربية شهر مارس 2022.

وأكد في كلمته أنه ينبغي مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك من خلال تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح القمة.

تفاصيل لقاء عبد الله بن زايد مع الأسد في دمشق

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، استقبل أمس، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه خليفة شاهين وزير دولة في الخارجية الإماراتية، وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمرتبة وزير، في أول زيارة لمسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى منذ قطع عدة دول خليجية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع هناك.

وشهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون وخصوصًا في القطاعات الحيوية، من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وأكد الشيخ عبد الله على دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معتبرًا أن ما حدث بها أثر على كل الدول العربية، معربًا عن ثقته أن سوريا بقيادة الرئيس الأسد، وبجهود شعبها، قادرة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب، مشيرًا إلى أن الإمارات مستعدة دائمًا لمساندة الشعب السوري.

وتناول اللقاء، بحث الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، والاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.