منال سلامة عن فتحية طنطاوي: كانت في منتهى اللطف ودماثة الخلق

نعت الفنانة منال سلامة، الفنانة فتحية طنطاوي، التي رحلت عن عالمنا أمس، بعد أزمة صحية مفاجئة.

وكتبت منال عبر فيس بوك: «الست دي تشرفت ومثلت دور بنتها في أكثر من عمل، من أول بداياتي، كانت في منتهى اللطف ودماثة الخلق، وكالعاده الموهوبين المخلصين لا يأخذون حقهم في هذه الدنيا، الله يرحمها ويصبر أهلها ويصبرنا»

وتوفيت أمس الفنانة فتحية طنطاوي، بعد تعرضها لوعكة صحية، نقلت إثرها إلى العناية المركزة.

وأعلن محمد سعد، ابن الفنانة فتحية طنطاوي عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» عن وفاة والدته، حيث قال «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرَم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله…اللهم تغمَّد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مثواها الجنة، نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعا».

يذكر أن فتحية طنطاوي قدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا بدأتهم على المسرح القومي والطليعة في الستينيات ثم اتجهت للعمل في العديد من المسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية، لعبت أدوارا متعددة ومتنوعة، كما شاركت في مجموعة من مسرحيات القطاع الخاص.

فتحية طنطاوي بدأت مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل بالتلفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التلفزيون، ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها «ديل السمكة» عام 2003، «الطوق والأسورة» عام 1986، «دم الغزال» عام 2005، ومن مسرحياتها «انتهى الدرس يا غبي» مع الفنان محمد صبحي عام 1975، ومن أهم مسلسلاتها «البخيل وأنا» عام 1990، و«عباس الأبيض في اليوم الأسود» عام 2004، وقدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا.