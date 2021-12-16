غرفة الصناعة: 7 أصناف جديدة من الأخشاب تدخل مصر قريباً

نظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية زيارة الشركات الأعضاء بالغرفة لحضور المنتدى الاقتصادي Jeiciom 21 في العاصمة الكاميرونية «ياوندى» في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وشمل الوفد المصري لحضور المنتدي الاقتصادي كل من: السفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، اللواء حمزة درويش وكيل أول وزارة التنمية المحلية ورئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، أيمن هيكل المدير التنفيذي لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية ممثلا للقطاع، المهندس محمود السقا المدير التنفيذي لشركة التجارية للأخشاب (فاباس)، المهندس أيمن العتر رئيس مجلس الإدارة لشركة الجرس لتجارة واستيراد الأخشاب، المهندس أمير عباس مدير مبيعات شركة المستقبل لاستيراد وتصنيع الأخشاب.

ترتيب زيارة وفد من رجال الأعمال والصناعة

وبحسب بيان غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اليوم، فقد سبق حضور المنتدى اجتماع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي والمهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، لترتيب زيارة وفد من رجال الأعمال والصناعة لزيارة المناشير والتعرف على نوعية الأخشاب وملائمتها لصناعة الأثاث.

ثم عقد لقاء تحضيري في 24 نوفمبر 2021 لزيارة دولة الكاميرون وحضور المنتدى الاقتصادى Jeicom 21 وكان الهدف من اللقاء هو بحث سبل التعاون مع دولة الكاميرون في مجال الأخشاب.

من جانبه، قال أيمن هيكل، المدير التنفيذي للغرفة في بيان، إنه تم خلال المنتدى عقد كثير من اللقاءات مع وزير التنمية المحلية الكاميروني، وعدد من المحافظين وكبار مسؤولي الدولة بالكاميرون، كما تم عمل ورش عمل واجتماعات ثنائية بين الوفد المصري وأصحاب المناشير ومصدري الأخشاب.

وأضاف «هيكل» أن الوفد المصري زار بعض المناشير، وجاءت هذه اللقاءات بتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور السفير المصري بدولة الكاميرون السفير مدحت المليجي، والذي أولى الوفد المصري كامل الرعاية وقام بمعاونة وفد رجال الأعمال المصري في التعرف على أصحاب المناشير ومصدري الأخشاب.

7 أنواع من الأخشاب الجديدة

وتابع أن اللقاءات أسفرت عن تعاون مثمر وعقود استيراد لبعض أصناف الأخشاب المطلوبة بالسوق المصري، والاطلاع على أنواع الخشب والتي تشمل «أيوس، سابيلى، أزوبى، إيروكو، دابيما، التيك الأفريقى، البوبينجا».

وكشف «هيكل» عن أنه جارى توقيع مذكرة تفاهم بين كلا من وزارة التنمية المحلية في كلا البلدين لتحفيز وتشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار فى دولة الكاميرون من خلال منحهم حوافز الاستثمار وتذليل أي معوقات قد تواجههم وتوفير الرعاية والحماية لمصالحهم.

من جانبه، قال المهندس محمود السقا، العضو المنتدب التنفيذي للشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بوزارة قطاع الأعمال العام، إن هذه أول زيارة للكاميرون وجاءت بدعوة من الجانب الكاميروني وجاري بحث جدوى إقامة صناعة مصرية هناك من خلال إقامة مناشير لتقطيع وتمهيد الأخشاب ثم تصديرها لمصر وباقي دول العالم.

التعاقد لاستيراد أخشاب للسوق المصري

وأضاف السقا، أن هذه الزيارة بتكليف من وزير قطاع الأعمال العام لبحث الاستفادة من الأخشاب والتي تتوافر كغابات شجرية كثيرة في أفريقيا، وبدأنا بدولة الكاميرون، وسيتم خلال الأيام المقبلة إعداد دراسة لبحث مدى الجدوي الاقتصادية لإقامة مناشير في دولة الكاميرون وإذا ما نجحت سيتبع ذلك دول أفريقية أخرى.

وأشاد أمير عباس، أحد صناع الأثاث ومستورد أخشاب بالزيارة ونوعية الأخشاب وأكد أنه بصدد توقيع بروتوكول لاستيراد الأخشاب، مشيدا بجودة الأخشاب وملائمتها للصناعة المصرية.

ووصف أيمن العتر، عضو الوفد المصري وصاحب إحدي شركات استيراد الأخشاب، زيارة الكاميرون بأنها ناجحة وحققت هدفها في استكشاف نوعية الأخشاب، وأن الأيام المقبلة ستشهد التعاقد لاستيراد أخشاب للسوق المصري، مشيدا بدور السفير المصري وجهده، وترحيب الجانب الكاميروني باسم مصر.