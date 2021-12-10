ضبط مسؤول بالقاهرة لبيع كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز

أكدت معلومات وتحريات مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة قيام «مدير الإشغالات والإعلانات بأحد الأحياء بالقاهرة» بالاستيلاء على كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز الإشغالات بالحي عمله والمتحصلة من إزالة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة والمكلف ببيعها من خلال الجهات المختصة، والتصرف فيها بالبيع لصالحه، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

المتهم يقر بالاستيلاء على الأحراز

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بالاستيلاء على الأحراز المتحفظ عليها بمخزن الحي عمله بالاشتراك مع «القائم بأعمال رئيس الحي» والتصرف فيها بالبيع بالاستعانة بموظف الإشغالات بالحي، لأحد تجار الخردة، وأضاف بتحصل الثاني منه على «مبلغ مالي» من متحصلات بيع تلك الأحراز.

المتهم الثاني ينكر ما جاء بأقوال الأول

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثاني والثالث وبمواجهتهما أنكر الثاني ما جاء بأقوال الأول، وأقر الثالث ببيع الأحراز المستولى عليها بتكليف من المتهم المذكور والتحصل عليها من مخزن الحي عمله مقابل مبالغ مالية، وقدم مبلغا ماليا حصيلة آخر عملية بيع ونفي علمه بقيام المتهم بالاستيلاء على الأحراز لصالحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.