التضامن: الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المدنيين من شهداء ومصابي حوادث الإرهاب

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المدنيين من شهداء الوطن ومصابي الحوادث الإرهابية والمستحقين لجميع الخدمات المقدمة من الوزارة، وذلك بالتنسيق والشراكة مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية من المدنيين وأسرهم.

توفير جميع أوجه رعاية أسر الشهداء والمصابين

وأكدت التضامن، فى بيان لها، أن ذلك يشمل جميع الخدمات المقدمة من الوزارة لهم بما فى ذلك مبالغ التعويضات المالية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما لتضحية شهدائنا الأبطال ولما قدموه فداء لمصر بجانب حرص الدولة على توفير جميع أوجه رعاية أسر الشهداء والمصابين.

إعداد قاعدة بيانات مدققة وتوفير جميع الخدمات المتكاملة

وأوضحت القباج، أن إعداد قاعدة بيانات مدققة وتوفير جميع الخدمات المتكاملة يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية، تقديرا لما قدموه فداءً للوطن.

توفير فرص الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة لأبناء أسر الشهداء

وأشارت القباج، إلى أن وزارة التضامن تتعاون مع الصندوق في العديد من المجالات لخدمة تلك الأسر، ويشمل ذلك توفير فرص الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة لأبناء أسر الشهداء والمصابين مع تقديم كافة الإعفاءات الممكنة، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية مع اعتبار منحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص.

تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات

ولفتت إلى أنه سيتم تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع منهم بالتأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر.

ووجهت القباج الشكر لوزير الشباب والرياضة على إقدامه وتعاونه في إعفاء جميع المستفيدين من الصندوق من الاشتراك السنوي في مراكز الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية ترسيخًا لقيم الوفاء والتكريم لتلك الأسر وأبنائها وللتيسير عليهم وحثهم على ممارسة الرياضة وتوفير حياة أفضل لهم.

حزمة من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن السعي الحثيث لتكريم أسر الشهداء والمصابين يمتد إلي حزمة من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتي تتعاون وتتكامل في تقديمها وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق والجهات المعنية.

يذكر أنه تم إنشاء صندوق تكريم الشهداء لتكريم أسر شهداء الوطن ورعاية المصابين، وتولي الصندوق تقديم جميع أوجه الدعم في مختلف مناحي الحياة لهذه الأسر والمصابين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.