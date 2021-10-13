محافظ الشرقية يؤكد دعم أسر الشهداء والمصابين

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء مصطفي أحمد عميرة، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمكتبه بالديوان العام، اليوم، لتدشين احتفالية القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية بالمحافظة والتي من المقرر اقامتها بقصر ثقافة الزقازيق في حضور عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والشرطية والمواطنين.

تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين

ووفا لبيان صحفي، أكد محافظ الشرقية خلال اللقاء، حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل الدفاع عن تراب الوطن، مشيدا ً بالتضحيات والبطولات الغالية لأبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية في الدفاع عن أمن واستقرار البلاد لتظل راية الوطن خفاقة في عنان السماء .

احتفالات القوات المسلحة بالذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر

ومن جانبه، أوضح اللواء مصطفي أحمد عميرة مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن زيارته اليوم لمحافظة الشرقية تأتي في إطار احتفالات القوات المسلحة بالذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي سُطرت بأحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية، مؤكدا أن القوات المسلحة حريصة على تكريم أسر الشهداء والمصابين من أبنائها تقديرا لهم وعرفانا بدورهم وترسيخا للقيم السامية التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية

إزالة 59 حالة تعدٍ بالبناء المخالف

وفي سياق آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحله الثانيه من الموجه 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 93 حالة تعدٍ علي مساحة 7 آلاف و73 مترا مباني و103 فدان و23 قيراط .

وأوضح محافظ الشرقية أن المخالفات تم إزالتها بمراكز «أبو كبير - بلبيس - كفر صقر - الابراهيمية - الحسينية - فاقوس - أولاد صقر - ههيا - منيا القمح»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حصاد 175 ألف و 910 فدان مزروع بمحصول الأرز

فيما أعلن محافظ الشرقية الإنتهاء من حصاد 175 ألف و 910 فدان مزروع بمحصول الأرز بنسبة تخطت 82% بالإضافة إلى كبس وتجميع 170 ألف 403 طن قش أرز منذ بدء موسم الحصاد، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الأرز هذا العام بلغت 212 ألف و 47 فدان بنطاق دائرة المحافظة.

وشدد المحافظ على الجهات المعنية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة مشدداً على بذل الجهود اللازمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الاستفادة منه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

ضبط طنين حلاوة مولد النبي مجهولة المصدر

من جهة أخرى، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ شنت الرقابة التموينية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية و مفتشي الرقابة حملة تموينية أسفرت عن ضبط 25 مخالفه ضد أصحاب مصانع الحلويات والهايبرات وتم التحفظ علي مايقرب من طنين مواد خام وحلوى المولد النبوي الشريف معده ومجهزه للبيع بناحية الزقازيق وبلبيس والعاشر وتم عرض المحاضر علي النيابة العامة.

وقام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق و عدد من مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية و أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط العديد من الخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.