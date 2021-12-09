شمال سيناء تعلن تعيين 535 من أسر الشهداء والمصابين

تعيين 535 من أسر الشهداء والمصابين فى شمال سيناء

حسين أبراهيم

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تعيين 535 من أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء .وأعلن المحافظ في الاجتماع الخاص بالمستفيدين من التعيينات من أسر الشهداء والمصابين ( اليوم ) بحضور عبد العال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة ومسئول ملف أسر الشهداء والمصابين ، محمد أبو هانى رئيس مجلس إدارة جمعية أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة ، جهاد الكوز عضو مجلس ادارة الجمعية ، رؤساء القطاعات والمصالح الحكومية ومديرى التنمية البشرية بالجهات الحكومية ) أن هذا الملف يلقى كل اهتمام من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى أصدر توجيهاته بسرعة تعيين المتقدمين من أسر الشهداء والمصابين في وظائف مناسبة وتسكينهم عليها في مختلف الجهات المرشحين لها .. حيث أصدر توجيهاته لمجلس الوزراء وكافة الوزارات والجهات فى الدولة بجعل هذا الملف كأولوية عاجلة ، والاهتمام بصفة خاصة بشمال سيناء التى تضم أكبر عدد من الشهداء والمصابين على مستوى الجمهورية .وأعلن أن قرارات التعيين تخص المرحلة الأولى من المتقدمين ، وةهناك قرارات أخرى لتعيين أعداد أخرى

المحافظ يولى أهتمام بملف التعيينات وشدد المحافظ على مسئولى القطاعات والمديريات وكافة الجهات المرشح لها من أسر الشهداء والمصابين بالاهتمام شخصيا بهذا الملف وسرعة انهاء الاجراءات وتعيين المرشحين بكل جهة ومتابعة استكمال المستندات والتأكد من صحة البيانات ومصوغات التعيين .. مع سرعة اجراء الكشف الطبى لتعيين المصابين في الوظائف المناسبة حسب درجة الاصابة وقدم المحافظ باسم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة الشكر والتقدير للسيد الرئيس ومجلس الوزراء والوزراء المعنيين للاهتمام البالغ بأسر الشهداء والمصابين وتوفير الرعاية الشاملة لهم .. كما قدم الشكر لجمعية أسر الشهداء والمصابين ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لسرعة انجاز هذا الملف والعمل الدائم على خدمة أسر الشهداء والمصابين وتوفير الرعاية لهم وتذليل كافة الصعاب أمامهم .وأعلن عبد العال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة ومسئول ملف أسر الشهداء والمصابين أن اجمالى الذين تم توفير فرص عمل لهم كمرحلة أولى من اجمالى عدد الشهداء يبلغ 846 فردا .. منهم 250 مطلوب استيفاء بياناتهم ، 61 غير مستوف البيانات ، و535 مستوف البيانات .. يخص شمال سيناء منهم 509 أفراد تم توزيعهم على الديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات كجامعة العريش والتربية والتعليم والصحة والزراعة والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة .. بخلاف الأوقاف والثروة السمكية وقاعدة الجراد ، والباقى تم تحويلهم لاستلام العمل في محافظات أخرى بعد انتقالهم للاقامة بها .وأكد على ضرورة الاهتمام بهذا الملف الذى يلقى كل اهتمام من القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة .. مشيرا الى أنه سيتم مراجعة من لم يستوف مستنداته واستكمال باقى البيانات المطلوبة حتى يمكن تعيين جميع المتقدمين لشغل وظائف بالتنسيق مع جمعية أسر الشهداء والمصابين والتضامن الاجتماعى ، وأنه سيتم مراجعة أسماء المستفيدين بعد تجميعها وعرضها على الجهات المعنية .كما أشار الى وصول لجنة طبية للكشف على المرشحين للوظائف طبقا للقانون ، والتركيز على المصابين وعددهم 249 فردا لتوجيههم الى الوظائف المناسبة حسب درجة الاصابة .ومن جانبه .. أكد محمد أبو هانى رئيس مجلس إدارة جمعية أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة على شكر القيادة السياسية لتقديم كل الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والمصابين .. سواء بصرف تعويضات أو توفير فرص عمل لهم وغير ذلك من امتيازات .وأضاف الدكتور سليمان عرادة رئيس اللجنة الطبية ومدير عام التأمين الصحى بالمحافظة أنه من المقرر وصول اللجنة الطبية العليا يوم 21 ديسمبر الجارى لاجراء الكشف الطبى على المرشحين للوظائف ، واقرار الوظيفة المناسبة لكل منهم حسب ظروفه الصحية .. وخاصة المصابين