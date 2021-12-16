قطع الكهرباء عن 22 منطقة بكفر الشيخ للصيانة الدورية.. تعرف على الأماكن

قطعت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الخميس، التيار عن عدد من مناطق محافظة كفر الشيخ، وقالت إنه جرى إعلام مديرية الكهرباء بكفر الشيخ برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وذلك للقيام بأعمال الصيانة.

أماكن قطع التيار الكهربائي في كفر الشيخ

وأعلنت مديرية الكهرباء عن فصل التيار عن نحو 22 قرية، بدءا من الساعة التاسعة وربع صباحا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وذكرت في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع التيار الكهربائي هي «قرية المرابعين بمركز كفر الشيخ وتوابعها، قرية العجوزين بمركز دسوق وتوابعها، قرية العباسية بمركز الرياض وتوابعها، قرية الإصلاح، قرية التفتيش، قرى 11 بمركز الحامول، قرية أبو خشبة، قرية عرب الجزيرة الخضراء، قرية خان الجني بمركز مطوبس، قرية الكراكات وتوابعها، قرية عقيلة القبلية، بمركز بيلا، عزبة سعد أحمد، قرية كمال حسين، قرية 1، قرية 2، قرية 5، قرية 6، قرية 7، قرية 8 من قري الخرجين بالرياض، قرية الحيطة، قرية بطاح، قرية أم يوسف».

جدول لفصل الكهرباء للصيانة بشكل يومي

يذكر أن كهرباء كفر الشيخ، أعدت جدولا بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لفصل التيار عن القرى وإعلام المحافظة والوحدات المحلية لإعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء، حيث جرى عمل جدول للفصل ضمانا لعدم قطع الكهرباء بالمحافظة في فصل الشتاء، فضلا عن رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، لاستقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.