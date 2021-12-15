«شمال الدلتا» تعلن فصل الكهرباء عن 6 قرى ببلطيم لمدة 3 أيام

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيجرى فصل الكهرباء عن 6 مناطق تابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، على مدار 3 أيام متصلة بواقع 6 ساعات يوميًا، وذلك لتمرير خط كهرباء تابع لشرطة النقل والمواصلات.

إبلاغ الوحدة المحلية بفصل الكهرباء

وقالت هندسة كهرباء كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، إنه جرى إبلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، بأنه سيجرى فصل الكهرباء عن قرى «العياش الشرقي والغربي، والزهراء، المستقبل، الدعاء، الأمن المركزي» لفصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو شعلان.

وأضافت هندسة كهرباء كفر الشيخ في بيان لها، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي عن هذه القرى لمدة الـ3 أيام في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك لتمرير خط كهرباء 66 التابع لشرطة النقل، مناشدةً السكان باتخاذ التدابير اللازمة عقب إعلامهم من قبل الوحدات المحلية.

فصل الكهرباء عن 25 منطقة بكفر الشيخ

يذكر أنه جرى فصل التيار عن حوالي 25 منطقة، قبل أيام وتأثرت بانقطاع التيار الكهربائي قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين وتوابعها التي تضم الكثير من العزب، وقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم وتوابعها والتي تضم عدد من التوابع، وقرية الدمايرة بمركز بيلا وتوابعها، وقرية عربان بفوه وتوابعها، وحي سخا، وعمارات المحافظة بالعاصمة، وقرية القني وبني بكار، بمطوبس، وقرية الكوم الطويل في بيلا وتوابعها، وقرية الحدادي بسيدي سالم وتوابعها، وكذلك مجلس قروي الرصيف التابع لمركز الرياض.