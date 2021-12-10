فصل الكهرباء عن أكثر من 25 منطقة في كفر الشيخ غدا بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن قطع الكهرباء غدا السبت عن عدد من مناطق محافظة كفر الشيخ، وقالت إنه جرى إعلام مديرية الكهرباء بكفر الشيخ برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وذلك للقيام بأعمال الصيانة.

خريطة انقطاع الكهرباء في كفر الشيخ

وأعلنت مديرية الكهرباء عن فصل التيار عن نحو 25 منطقة، بدءا من الساعة التاسعة وربع صباحا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وذكرت في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع التيار الكهربائي هي: «قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين وتوابعها التي تضم الكثير من العزب، وقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم وتوابعها والتي تضم عدد من التوابع، قرية الدمايرة بمركز بيلا وتوابعها، وقرية عربان بفوه وتوابعها، وحي سخا، وعمارات المحافظة، بالعاصمة، وقرية القني، وقرية بني بكار، بمطوبس وقرية الكوم الطويل في بيلا وتوابعها، وقرية الحدادي بسيدي سالم وتوابعها، وكذلك مجلس قروي الرصيف التابع لمركز الرياض».

جدول لفصل التيار جراء الصيانة بكفر الشيخ

يذكر أن كهرباء كفر الشيخ، أعدت جدولا بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لفصل التيار عن القرى وإعلام المحافظة والوحدات المحلية لإعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء، حيث جرى عمل جدول للفصل ضمانا لعدم قطع الكهرباء بالمحافظة في فصل الشتاء، فضلا عن رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، لاستقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، كما يتم وإحلال وتجديد وتوسعات بقطاع الكهرباء منها إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط على مغذيات رئيسية.