%40 انتعاشة في مبيعات هدايا الكريسماس.. والموسكي ودرب البرابرة الأرخص

راهن تجار بالغرف التجارية على أعياد الكريسماس لإنعاش حركة المبيعات وتصريف المنتجات في قطاع الهدايا، لذا عرض عدد كبير من المحال الهدايا قبل شهر كامل من بدء العام الجديد، وأكدوا أن شجرة الكريسماس والغزالة وبابا نويل والكرات مختلفة الأشكال، من أهم العلامات المميزة لاحتفالات المصريين برأس السنة الميلادية.

انتعاشة في مبيعات ألعاب الزينة وأشجار الميلاد

وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن الموسم يشهد انتعاشة قوية فى المبيعات بنسبة 40% خلال الموسم الجاري، نتيجة عرض المحال الهدايا قبيل المناسبة بشهر، لافتا إلى أن الأكثر مبيعا هو الغزلة وبابا نويل وشجرة الكريسماس.

مصر استوردت هدايا كريسماس بـ350 ألف دولار

وأضاف أن الأسعار شهدت استقرارًا، وأن هناك مخزونًا من العام الماضي، وأشار إلى أن فاتورة الاستيراد السنوية لهدايا الكريسماس ولعب الأطفال سنوياً تصل قيمتها إلى 55 مليون دولار، ونصيب هدايا الكريسماس هذا العام لا يتعدى 350 ألف دولار، لافتًا إلى أن 90% من هدايا الكريسماس مستوردة من الصين.

أسعار هدايا الكريسماس

وأشار نائب رئيس شعبة لعب الأطفال إلى أن أسعار الهدايا في متناول الجميع، حيث تباع في سوقي درب البرابرة والموسكي بأسعار الجملة، وهي الأرخص على مستوى أسواق المحافظات.

وتباع هدايا بابا نويل بـ5 جنيهات للقطعة، وكيس الكور بـ10جنيهات، والغزالة والنجوم والجرس بأسعار تبدأ من 20 حتى 400 جنيه، ويباع التول بأسعار تبدأ من 3 إلى 4 جنيهات، ويتراوح سعر المجسمات لبابا نويل المتحركة ذات الحجم المتوسط من 90 إلى 140 جنيهًا، بحسب درجة حركته، ويتراوح سعر المجسم الكبير لبابا نويل من 1400 إلى 3000 جنيه.

ويبدأ سعر شجرة الكريسماس من 6 إلى 250 جنيها، وذلك حسب الحجم والجودة، وأغلى سعر لشجرة الكريسماس 10 آلاف جنيه.