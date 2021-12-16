جامعة سوهاج في المرتبة الثالثة بمحو أمية 6662 دارساً

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعه سوهاج، تحقيق الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية، بعد أن قفزت 10 مراكز، وفقاً لنتائج دورة شهر أكتوبر 2021، حيث تمكن طلاب الجامعة من محو أمية 6662 دارساً من أهالي المحافظة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً للجهود التي تبذلها الجامعة، والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يقوم به مركز تعليم الكبار بالجامعة، من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في هذا المجال والتنسيق مع وحدات محو الأمية بكافة الكليات.

محو الأمية ضمن «رؤية مصر 2030»

وأشار رئيس الجامعة الى أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فقد تم إدراج قضية محو الأمية ضمن الأهداف الأساسية لخطة التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030»، وبناءً عليه وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة التصدي لظاهرة الأمية، ومشاركة الجامعات المصرية في تفعيل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تطوير الريف المصري، وتولي اهتماماً كبيراً بملف الأمية، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، تؤثر على تقدم المجتمع وتعرقل عمليات التنمية المستدامة.

مبادرة «سوهاج خالية من الأمية»

وأوضح «عبد الخالق» أن جامعة سوهاج، إيماناً منها بدورها المجتمعي، قامت بتدشين مبادرة تحت شعار «سوهاج خالية من الأمية»، وتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، برئاسة عاشور عمري، رئيس الهيئة، وبدعم كامل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وأضاف أن الجامعة قد ساعدت في محو أمية 98 دارساً في الفترة من 2014 إلى 2019، بالإضافة إلى 201 دارس خلال عام 2020، ثم ارتفع العدد إلى 3236 خلال دورات يناير وأبريل ويوليو من هذا العام، وأخيراً محو أمية 6662 دارساً خلال شهر أكتوبر الماضي.

قاعدة بيانات بأعداد الأميين في كل قرية

ولفت رئيس الجامعة إلى أن محافظة سوهاج تشهد ارتفاع فى نسبة الأمية، التي تبلغ 20٪ من إجمالى عدد السكان، أي مايزيد عن 40% من الكتلة الحرجة التي تزيد أعمارهم عن 16 سنة، لذلك تم إعداد دراسة وافية تفصيلية عن توزيع الأمية بالقرى، وتم معرفة أعداد الأميين في كل قرية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود وتكاتف جميع الهيئات والجهات المعنية، لإعلان مصر خالية من الأمية 2030.

من جانبه، أشار أحمد عبد الحافظ، المستشار الإعلامي لجامعة سوهاج، إلى أن رئيس الجامعة توجه بأسمى آيات الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور هلال الشربيني، رئيس اللجنة العليا لتعليم الكبار، والدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، لدعمهم اللا محدود للجامعة في هذا المجال.

كما توجه رئيس الجامعة بالشكر والامتنان لشركاء النجاح الدكتور حسان النعماني والدكتور عبد الناصر ياسين، نائبي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، خاصةً الدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية، صاحبة المركز الأول بين جميع الكليات، ومركز تعليم الكبار ووحداته، وعلى رأسه الدكتورة خديجة عبد العزيز، مدير المركز، ومحمد الدالي، رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج، وإلى أعضاء الهيئة التدريسية الذين ساهموا في هذا المجال، وإلى أبنائه وبناته من الطلبة والطالبات، الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا النجاح، مؤكداً أن ذلك يضع على عاتق الجميع مسئولية كبيرة جداً خلال المرحلة المقبلة، للاستمرار في المركز المتقدم وتحقيق الأفضل.