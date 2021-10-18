خطة جامعة سوهاج للوصول إلى محافظة خالية من الأمية

حرصت جامعة سوهاج، على دورها الفعال في محو أمية المواطنين بالمحافظة، حيث وجه الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لطلاب كلية التربية، للمشاركة بجدية في محو أمية المواطنين حتى تصبح سوهاج بلا أمية، واشترطت الجامعة على الخريجين لكي يحصلوا على شهاداتهم الجامعية أن يشارك الخريج في محو أمية شخص على الأقل، بالتنسيق مع الجامعة وهيئة تعليم الكبار في المحافظة.

القائم بأعمال رئيس الجامعة يكرم المتميزين في محو الأمية

ولتحفيز للطلاب والطالبات المشاركين في برنامج محو الأمية قرر القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن يكرم الطلاب والطالبات الذين اسهموا بشكل فعال في محو الأمية، وخصص يوم الجمعة من كل أسبوع لزيارتهم في منازلهم وتقديم الشكر لهم وتناول طعام الغداء مع الطلاب وأسرهم، وتتكون وجبة الغداء من الفطير المشلتت والجبنة القديمة والعسل، وتتكفل الجامعة بإحضار وجبة الغداء.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن إدارة الجامعة حريصة على المشاركة في محو أمية المواطنين بالمحافظة، وهو دور هام تم تسخير كافة الإمكانيات لتحقيقه بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار في المحافظة، لافتا إلى أن الجامعة قطعت خطوات جيدة في محو الأمية، ومستمرة في المشاركة، إلى أن تصبح سوهاج خالية من الأمية.

وأشار إلى تكريم 36 طالبا وطالبة بكلية التربية، منذ عدة أيام عقب اجتيازهم الدورة التدريبية الأولى، التي نظمتها الكلية عن بعنوان «كيفية محو الأمية وتعليم الكبار»، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، بحضور الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، الدكتور عماد صموئيل، وكيل الكلية لخدمة وتنمية المجتمع، محمد الدالي رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، والدكتورة خديجة عبد العزيز، مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.

وأشاد «عبد الخالق»، بدور الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور العمري، لتعاونه المثمر مع إدارة الجامعة فى مبادرة القضاء على الأمية، والجامعة حريصة علي تسخير جميع الإمكانيات المتاحة للقضاء على الأمية بشكل نهائي في محافظة سوهاج .

خصم 50% من الرسوم الدراسية للطلاب المشاركين في محو الأمية

وأوضح أن كلية التربية من الكليات الرائدة فى مجال محو الأمية بالمحافظة، وتلك مسئولية كبيرة تبنتها الكلية، لافتا إلى أن إدارة الجامعة تمنح كل طالب 100 جنيه مقابل كل دارس يتم محو أميته، ومبلغ 250 جنيها من الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى جانب التمتع بخصم 50٪؜ من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية.