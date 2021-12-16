عودة الرسوم على فتح حسابات التوفير وبطاقات الخصم في البنوك اليوم

أعلنت البنوك المصرية صباح اليوم الخميس، 16 ديسمبر 2021، عودة الرسوم على فتح حسابات التوفير وبطاقات الخصم، وذلك بعد انتهاء العمل بالمبادرة الخاصة بالإعفاء من رسوم فتح الحساب وإصدار بطاقات «ميزة»، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، والتي امتدت من مطلع شهر ديسمبر وحتى أمس الأربعاء.

وجاء ذلك في إطار مبادرة مصرفية برعاية البنك المركزي المصري، للتيسير على العملاء في توجيه مدخراتهم إلى الأوعية الادخارية البنكية، وكذلك للتوعية بأهمية دور البنوك في تحقيق أهداف الشمول المالي للدولة.

«حسابات ادخار» مجانية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

وكان كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قد أعلنا عبر صفحاتهم الرسمية على «فيسبوك»، عن فتح حساب ادخار بدون رسوم وبدون حد أدنى، وذلك خلال مبادرة الشمول المالي من البنك المركزي المصري، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، والتي بدأ العمل بها منذ الأول من ديسمبر 2021، وحتى أمس الأربعاء الموافق 15 ديسمبر.

كذلك حرص بنك مصر على نشر فيديو مرفق بلغة الإشارة على صفحته الرسمية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، حرصاً على شرح خدماته باستخدام لغة الإشارة تدريجيا للتسهيل على ذوي الهمم، ومن يعانون من الصعوبات السمعية.

فيما يوجد أيضاً شرح صوتي للمنتجات المصرفية المقدمة من البنك، للعملاء والمتعاملين الذين يعانون من الصعوبات البصرية وذلك من أجل تقديم العمليات المصرفية لهم بكل سهولة ويسر.

إجراءات فتح حساب ادخار من «الأهلي» و«مصر»

- صورة البطاقة الشخصية سارية.

- وثيقة وظيفة أو مستند لإثبات دخل.

- 500 جنيه للحساب الجاري، و1000 جنيه لحساب التوفير، كحد أدنى لفتح الحساب.

- 120 جنيها رسوم إدارية سنوية.

المصاريف والرسوم الخاصة بالبطاقات مسبقة الدفع

-«ميزة»: 25 جنيها رسوم إصدار البطاقة.

- «ماستر كارد»: 15 جنيها رسوم إصدار.

-«فيزا»: 15 جنيها رسوم الإصدار.