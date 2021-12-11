3 شهادات ادخار في البنوك تمنحك 11% عائدا يوميا.. تبدأ من 1000 جنيه

تعد شهادات الادخار من أفضل طرق الاستثمار للأفراد أصحاب المدخرات الصغيرة، وذلك لما توفره من عائد مرتفع مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة بوجه عام، وكذلك بالنسبة للأوعية الادخارية المصرفية المتنوعة، من ودائع وحسابات توفير.

وتتنافس البنوك المحلية في تقديم منتجات مصرفية للأفراد جاذبة من حيث العائد، الذي يختلف بحسب مدة الشهادة وقيمتها والعملة المدخرة في الشهادات، سواء كانت «محلية» أو «أجنبية».

وتتيح البنوك المصرية لعملائها، شراء الشهادات؛ إما عن طريق فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو من خلال التطبيقات الحديثة للبنك، مثل «الموبايل بانكينج» و«الإنترنت بانكينج».

ووفقاً لاختلاف دورية العائد على شهادة الادخار، سواء كان يومي أو شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، تعرض «الوطن» أعلى عائد يومي على 3 شهادات بالعملة المحلية، كالتالي:

الشهادة الثلاثية من البنك الأهلي الكويتي

- تبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- عائد سنوي ثابت: يصل إلى 10.75%، ويصرف يومياً.

الشهادة الثلاثية من البنك العربي

- تبدأ قيمتها من 10 آلاف جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: تصل إلى 3 سنوات.

- العائد: سنوي ثابت يصل إلى 10.75%، ويصرف يومياً.

- خاصة بالعملاء الأفراد فقط.

الشهادة الخماسية من البنك العربي

- تبدأ قيمتها من 10 آلاف جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: تصل إلى 5 سنوات.

- بعائد سنوي ثابت: 11% يصرف يومياً.

مزايا شهادات الادخار

- عائد ثابت بشكل دوري حتى انتهاء آجالها.

- إمكانية الحصول على قرض من البنك بضمان شهادة الادخار، بفائدة تزيد على سعرها بنحو 2% إلى 4%، حسب نوعها.

- الحق في استرداد قيمتها كاملة بعد انقضاء مدة معينة، في الغالب تترواح بين 3 أو 6 أشهر.

ويأتي ذلك في اطار خطة الدولة لتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، برعاية البنك المركزي المصري.