أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنوك قبل اجتماع «المركزي»

يترقب أصحاب حسابات التوفير في البنوك المصرية قرار البنك المركزي المصري الخميس المقبل؛ لبحث أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2021، وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها خلال أكتوبر الماضي لتستقر عند 8.25% و9.25%، على الإيداع والإقراض على التوالي.

حسابات التوفير بالبنك الأهلي المصري

ويتيح البنك الأهلي المصري، حزمة من حسابات التوفير التي تناسب كافة الأعمار؛ منها حساب التوفير العادي لسن 21 عاما إلى فوق، وكذلك حساب خاص بالشباب من سن 16 عاما، وأخيرا حساب توفير خاص بأصحاب المعاشات.

ووفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري على الإنترنت، تحدد الحد الأدنى لفتح حساب التوفير العادي بمبلغ ألف جنيه إلى فوق، بينما قسمت أسعار الفائدة على الحساب لعدة شرائح؛ فبالنسبة للشريحة الأولى التي تبدأ من 3000 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه تتراوح أسعار الفائدة سنويا بين 3% على العائد الشهري، و3.05% سنويا على العائد ربع السنوي، و3.10% سنويا على العائد نصف السنوي، و3.20% على العائد السنوي.

ووفقاً للبنك، تبدأ الشريحة الثانية من 5000 جنيه إلى 100 ألف جنيه وتتراوح أسعار الفائدة على تلك الشريحة بين 4% سنوياً على العائدة الشهري و4.05% على العائد ربع السنوي، بينما ترتفع إلى 4.10% على العائد نصف السنوي، وأخيراً 4.20% على العائد السنوي.

بينما حدد أسعار الفائدة للشريحة الثالثة بداية من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه بين 4.5% سنويا على العائد الشهري، و4.6% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.65% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.75% على العائد السنوي، بينما الشريحة الأخيرة لأكثر من نصف مليون جنيه تتراوح الفائدة بين 4.75% سنويا على العائد الشهري، و4.85% سنويا على العائد ربع السنوي، و5% سنويا على العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا على العائد السنوي.

كما يقدم البنك الأهلي المصري، حساب توفير المستقبل بالنسبة للشباب والحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه من سن 16 حتى 50 عاما، ويصل سعر الفائدة إلى نحو 4.75% سنويا للعائد الشهري، و4.80% سنويا للعائد ربع السنوي، و4.85% سنويا للعائد نصف السنوي، و5% سنويا للعائد السنوي، ويقدم البنك الأهلي المصري كذلك حساب التوفير لأصحاب المعاشات على أن يتم صرف العوائد سنويا بنسبة لا تقل عن 5.25%.

حسابات التوفير في بنك مصر

ويقدم بنك مصر كذلك حسابات توفير متنوع ولا يتعدى الحد الأدنى لفتح الحساب عن 1000 جنيه، ويقسم بنك مصر الحساب إلى 5 شرائح؛ تبدأ الأولى من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وتتراوح نسبة العائد حسب دورية الصرف بين 3% للعائد الشهري و3.25% بالنسبة للعائد ربع السنوي، و3.37 % بالنسبة للعائد نصف السنوي وأخيرا 3.5% بالنسبة للعائد السنوي.

ووفقا لموقع البنك على الإنترنت، تبدأ الشريحة الثانية من أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، وتتراوح نسبة الفائدة بين 3.25% بالنسبة لصرف العائد شهريا و3.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و3.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي و3.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوي، وتبدأ الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وتصل نسبة الفائدة 3.75% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و4% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي و4.125% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و4.25% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

كما يقدم بنك مصر، حساب التوفير بالنسبة لفئة الشباب بحد أدنى لفتح الحساب 500 جنيه لأعمار تبدأ من 16 وحتى 30 عاما، وتتراوح الفائدة بين 4.75% سنويا للعائد الشهري، و5% سنويا للعائد ربع السنوي، و5.125% سنويا للعائد نصف السنوي، و5.25% سنويا للعائد السنوي.