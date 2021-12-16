ترقب لاجتماع «البنك المركزي» لحسم أسعار الفائدة مساء اليوم

تعقد اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الأخير في العام الحالي 2021، اليوم الخميس، لبحث موقف أسعار الفائدة، في ظل الموجات التضخمية العالمية نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري وسط ترقب في مجتمعات المال والأعمال، وكذلك الأوساط الاقتصادية، وسط سيطرة التوقعات بتثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة، خلال الفترة المقبلة.

تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة

وعقدت اللجنة آخر اجتماع لها قبل نهاية شهر أكتوبر الماضي، وثبتت للمرة الثامنة على التوالي متوسط أسعار الفائدة، لتسجل نحو 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن عن تراجع معدل التضخم السنوي لمحافظات مصر في شهر نوفمبر الماضي، إلى نحو 6.2%، متراجعا من نحو 7.3% في أكتوبر الماضي.

ووفقا لسياسة البنك المركزي المصري خلال الربع الأخير من العام الحالي، فإنه يحدد نطاق مستهدف لمعدلات الفائدة يدور في فلك الـ7% (+أو2 - )، ما يعني أن معدل التضخم مسموح له بالتحرك صعودا نحو 9% أو يتحرك هبوطا ليصل إلى 5%.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

وتوقع بنك الاستثمار «اتش سي»، في أحدث مذكرة بحثية إقدام «المركزي» على تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، لتبقي في حدود 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

وأرجع «اتش سي» توقعاته إلى أن مستوى التضخم في مصر حتى الآن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي للربع الأخير من 2022، متوقعا أن يسجل معدل التضخم 5.8% في الربع الأخير من العام الحالي.

ويعتبر بنك الاستثمار «اتش سي» في المذكرة البحثية أن الضغوط التضخمية في طريقها إلى الهدوء والانخفاض في الفترة المقبلة، مع تراجع أسعار النفط العالمية، موضحا أنه لا تزال التدفقات الأجنبية والاستثمارات في أدوات الدين الحكومية أكبر داعم لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري، بجانب انتعاشه طفيفة في الصادرات.