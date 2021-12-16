محمد رمضان يحتفل بهدايا جمهوره الجديدة على أنغام «الشحرورة»

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهو في إحدى الحفلات الخاصة به.

الجمهور يلقي على محمد رمضان هدايا ساعات

وظهر الفنان محمد رمضان، في هذا الفيديو وهو يتلقى هدايا من متابعيه، حيث قام عدد من جمهوره بإلقاء الساعات عليه، وهو واقفاً على خشبة المسرح، وقام بتجميع الساعات الملقاه عليه وهو سعيداً.

محمد رمضان يحتفل بالهدايا على أنغام «الشحرورة» صباح

ووضع الفنان محمد رمضان، أغنية «الشحرورة»، صباح، «ساعات ساعات»، على الفيديو الخاص به، وعلق عليه: «أجمل ساعة في حياتي ؟! ساعة ما شوفت جمهوري».

رمضان يروج لأغنيته الجديدة «امتحان ثانوية»

ويذكر أن الفنان محمد رمضان، قام بالترويج عن أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم «امتحان ثانوية»، وذلك من خلال فيديو له، قام بنشره على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وكان ظهور الفنان محمد رمضان، في هذا الفيديو مختلفاً، فظهر وهو يغني كلمات من أغنيته الجديدة، «امتحان ثانوية»، معلقاً عليه: «استعدوا لأغنية امتحان ثانوية».

متابعي محمد رمضان يعلنون انتظارهم لأغنيته الجديدة

ليقوم عدد كبير من متابعي الفنان محمد رمضان، بالتعليق له على هذا الفيديو الخاص به، معلنين انتظارهم لأغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم «امتحان ثانوية»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

الفنان محمد رمضان في دبي 18 ديسمبر

وروج الفنان محمد رمضان، أيضاً لحفلته الجديدة، التي ستكون في 18 ديسمبر في معرض «إكسبو 2020»، وذلك عن طريق نشره لفيديو والذي يحمل البوستر الدعائي لها، من خلال حسابه الرسمي على موقع «انستجرام».

وعلق الفنان محمد رمضان، على هذا الفيديو، قائلاً: «مستعدين لأكبر حفلة في دبي إكسبو 2020»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».