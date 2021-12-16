كل ما تحتاج معرفته عن فيلم Spider-Man: No Way Home بعد عرضه في مصر

نجاح كبير حققه فيلم Spider-Man: No Way Home، وذلك بعد ساعات من طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم، حيث شهد الفيلم المنتظر من جمهور عالم «مارفل» السينمائي مجموعة كبيرة من المفاجأت، ومن المتوقع أن يصدر الفيلم قوائم الإيرادات حول العالم، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية والإشادات النقدية حول الفيلم.

قصة فيلم Spider-Man: No Way Home

تدور أحداث فيلم Spider-Man: No Way Home حول «بيتر باركر» أو «الرجل العنكبوت»، الذي يطلب من الدكتور ستيفن سترينج، أن يجعل هويته كـ «رجل العنكبوت» سرًا مرة أخرى بالسحر، بعد أن يتم كشفها من قبل الشرير «ميستريو» لكنه يكسر الكون المتعدد ويسمح لخمسة أشرار خارقين من عوالم بديلة بدخول عالم باركر، لتصبح الأمور أكثر خطورة.

الفيلم هو السابع والعشرون في «عالم مارفل السينمائي»، من إخراج جون واتس، تأليف كريس ماكينا وإريك سومرز، وبطولة مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود توم هولاند، زندايا، وبينديكت كومبرباتش، جاكوب باتالون، جون فافرو، جيمي فوكس، ويليم دافو، ألفريد مولينا، وبينيديكت وونج، وتوني ريفولوري وماريسا تومي وأندرو جارفيلد بإلإضافة إلى توبي ماجواير.

ظهور «ماجواير» و«جارفيلد» أبرز مفاجآت الفيلم

ومن أبرز المفاجآت التي شهدها الفيلم ظهور الممثلين السابقين لـ«الرجل العنكبوت» توبي ماجواير وأندرو جارفيلد، ليعيدان تمثيل أدوارهم التي قدماها في الأجزاء السابقة، حيث كان هناك تكهنات شديدة حول ظهورهما، وحاولت «سوني» و«مارفل» إخفاء الأمر على الرغم من العديد من التسريبات.

وعرض الفيلم للمرة الأولى في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال عرض خاص بحضور أبطاله وصناعه في 13 ديسمبر الجاري، كما تم إصدار الفيلم في المملكة المتحدة في 15 ديسمبر، ومن المقرر عرضه في الولايات المتحدة في 17 ديسمبر، وكان من المقرر إطلاقه مسبقًا في 16 يوليو الماضي ولكن تم تأجيله. إلى 5 نوفمبر قبل أن يتم نقله مرة أخرى إلى تاريخ ديسمبر 2021، بسبب جائحة كورونا.