قصة فيلم spider man no way home تتصدر «تريند» جوجل

استطاعت قصة فيلم «spider man no way home»، الذي أطلق في دور السينما الإيطالية أمس، ومن المقرر إصدار الفيلم في أمريكا يوم 17 ديسمبر 2021، تصدر الفيلم عالميا بمحرك البحث «جوجل»، وتدور أحداثه حول الخيال العلمي، ويتضمن قصة أحد الأبطال الخارقين «سبايدر مان».

قصة فيلم «spider man no way home»

وتصدر الفيلم الأمريكي، التريند، وتدور قصة «spider man no way home»، حول بطل خارق، وصراعه مع الأشرار.

وبالرغم من أنها قصة مكررة إلا أن فيلم «spider man no way home»، استطاع أن يتصدر محركات البحث عالميا على «جوجل»، بعد إطلاقه عرضه في إيطاليا بساعات قليلة، وليس غريب عن فيلم من إنتاج شركة «مارفل ستوديوز».

تفاصيل فيلم «spider man no way home»

قصة فيلم «spider man no way home»، بطولة «توم هولاند، زيندايا، انجيلو بروكس، جايكوب باتالون، ماريسا تومي، جيمي فوكس، بيندكت كامبرباتش وألفريد مولينا»، ومن إنتاج شركة مارفل ستوديوز وكولومبيا بيكتشرز، وإخراج جون واتس.

ومن المقرر أن يطلق بموطنه الأصلى في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 17 ديسمبر الجاري.

ويعد «spider man no way home»، من أكثر أفلام شركة مارفل نجاحا، ويعتبر تصدره «التريند» بهذه السرعة، لطول انتظار عرضه، بسبب جائحة كورونا.

فيلم spider man no way home يعوض سلبية ردود الأفعال حول «مارفل» الأخير

وربما ردود الأفعال على فيلم «spider man no way home»، تعوض مهاجمة الآخر «Eternals» لأنجلينا جولي، إنتاج شركة «مارفل»، الذي هوجم في الدول العربية، ومنع عرضه بسبب المشاهد الجريئة بالفيلم، فضلا عن احتوائه على مبادئ تتعارض مع ديانات الوطن العربي.

بجانب أن أفلام الأكشن دائما تلقى نجاحا جماهيريا، وقبولا من المشاهدين، خاصة قصص الأبطال الخارقين، الخيال العلمي.