الصحة: الجرعة الثالثة للجميع دون تسجيل جديد.. والرسائل تبدأ خلال أيام

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الموافقة على منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لجميع المواطنين، شريطة مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، مشيرا إلى أن الوزارة خلال أيام، ستبدء إرسال رسائل لهم، دون الحاجة إلى تسجيل جديد.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، جرعة تعزيزية وتنشيطية للجهاز المناعي للجسم، لمواجهة فيروس كورونا وكل التحورات التى تحدث له، لافتا الى أن اللقاحات حتى الآن فعالة في مواجهة الفيروس، وكذلك التحورات، ولا صحة لقلة فعاليتها أمام أى متحور حتى الآن.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأوضح عبدالغفار، أن الجرعة الثالثة غير محدد لها نوع معين، سواء كانت من نفس نوع الجرعتين الأولى أو الثانية أو مختلفة، مشيرا الى أنه خلال أيام، ستبدء الوزارة في إرسال الرسائل لمن مر على تطعميه 6 أشهر على الأقل، ولن يتم التسجيل على الموقع مرة أخرى، مؤكدا منح نحو 52 مليون جرعة، سواء أولى أو ثانية على مستوى الجمهورية، بمعدل يفترب من 551 ألف جرعة يوميا، كما تتوافر أيضا 64.5 مليون جرعة جاهزة للتطعيم.

الصحة تؤكد أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وشدد متحدث الصحة، على أهمية الجرعة الثالثة، مطالبا المواطنين، بضرورة الاستجابة للرسائل، والذهاب إلى الوحدات الصحية، وكذلك مراكز تلقي لقاح كورونا، المقرر الذهاب إليها وفقا لما تحدده الرسالة المرسلة من وزارة الصحة المصرية، مطمئنا المواطنين من توافر كل أنواع اللقاحات، سواء للمسافرين أو المواطنين بشكل عام.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة، للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.