انفراد.. بروتوكول علاج كورونا المحدث بمستشفيات العزل

أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تحديث بروتوكول علاج كورونا في النسخة السادسة منه، تزامنا مع ظهور فيروس «أوميكرون»، وقالت اللجنة إن البروتوكول المحدث يعمل على تعزيز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك التحورات الجديدة التي تطرأ على الفيروس، وتنفرد «الوطن» بنشر تحديث بروتوكول كورونا النسخة السادسة.

تحديث بروتوكول كورونا النسخة السادسة

ووفقا لبروتوكول علاج كورونا فإنه قسم مصابي فيروس كورونا إلى 3 حالات، بسيطة ومتوسطة وخطيرة.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا لـ84%

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، حيث بلغت معدلات الشفاء من الفيروس 84% وفقا لآخر إحصائيات رسمية، مؤكدة على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وطالبت وزارة الصحة من المواطنين ضرورة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري وهي الخطة التي، وضعتها الدولة لمواجة الموجة الرابعة لفيروس كورونا أو أي موجة أخرى مرتقبة.

حذرت وزارة الصحة والسكان من 3 عادات خاطئة تعمل على الإصابة بفيروس كورونا، يأتي ذلك بالتزامن مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها لابد من تجنب استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد أكثر من مرة، وتابعت الوزارة لابد من أخذ المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب المختص، محذرة التدخين بكل أنواعه، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية المختلفة، خاصة وأننا في قمة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.