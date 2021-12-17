15 نصيحة من «الفاو» لتخزين اللحوم والأطعمة المجمدة بطريقة صحية

وضعت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، عدداً من القواعد الإرشادية الهامة لتخزين الأغذية المجمدة حتى لا تتعرض تلك الأغذية لمخاطر تكاثر الجراثيم والبكتريا فيها، وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، أهم تلك الإرشادات:

1- لتقليل الخطر الجرثومي يجب تخزين مجموعة من الأطعمة في الفريزر بحيث تكون مجمدة، فهي أطعمة عالية الخطورة (الأطعمة التي يكون فيها تكاثر البكتريا أكثر من غيرها)، وتشمل: اللحوم، الدواجن، والمأكولات البحرية بأنواعها المختلفة.

2- التجميد يقلل فرص تكاثر البكتيريا باللحوم والدواجن والأسماك وعند ذوبان الجليد، لا يجب إعادة تجميدها مرة أخرى.

3- التقيد بصرامة بالموعد النهائي للاستخدام وتاريخ الصلاحية حيث إن التجميد لا يزيد فترة الصلاحية عن التاريخ المكتوب على العبوة.

4- ابدأ بوضع الأطعمة المجمدة بالثلاجة بعد تغليفها جيدًا فور العودة من التسوق وقم بوضع تاريخ الانتهاء عليها خلال 30 دقيقة من شرائك لها.

5- يجب تخزين اللحوم المجمدة أو الدواجن أو الأسماك في درجة حرارة لا تزيد عن -18 درجة مئوية.

6- تخزين اللحم المفروم لفترة طويلة من الوقت، فمن المستحسن شراء اللحم المفروم المجمد واستخدامه في موعد لا يتجاوز التاريخ الأخير المحدد من قبل الشركة المصنعة.

7- عند تخزين اللحوم أو الدواجن أو الأسماك في الفريزر، يجب أن تكون بعيدة عن الأطعمة الأخرى، حتى لا تنتقل أي بكتيريا منها إلى هذه الأطعمة، وعلى سبيل المثال، لا يجب وضع اللحوم المجمدة بالقرب من الخضراوات المجمدة.

8- تقطع وتجهز كمية الاستهلاك اليومى من اللحوم وتوضع فى كيس بلاستيك شفاف نظيف.

9- يسجل تاريخ التجهيز على ورقة صغيرة نظيفة تحفظ على اللحم ويربط الكيس جيدا.

10- تجنب وضع أكياس اللحم فوق بعضها البعض أو تكديس الفريزر دون ترك فراغات.

11- يراعى أن تكون طبقة الدهن فى قطعة اللحم المجهزة لأعلى فى الكيس.

12- يجب عدم إعادة تجميد الخضراوات المجمدة بعد تسييحها.

13- يمكن تخزين الخبز مجمداً لمدة 3 شهور.

14- أفضل الطرق لصهر وتفكيك الأطعمة المجمدة منزلياً إنزالها من المجمد إلى الثلاجة حتى تنصهر، كذلك يمكن استخدام الميكرويف لصهر الأطعمة المجمدة وهذه الطريقة تضمن السرعة وعدم خفض القيمة الغذائية.

15- عند تنظيف المجمد (الفريزر) وإزالة الثلج من على جدران الثلاجة ينصح بعدم استخدام أى أدوات حادة أو سكين لإزالة الثلج من الفريزر حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تحطم الأجزاء الداخلية للثلاجة.