ضعها في عبوات.. نصائح يجب مراعاتها عند حفظ اللحوم للتجميد

مع اقتراب موعد عيد الأضحى، يتسابق الكثيرون لشراء الأضاحي بمختلف أنواعها، حيث إن ذبح الأضاحي من أهم مظاهر الاحتفال الديني والاجتماعي بتلك المناسبة صاحبة القدسية الكبيرة، كما يحرص الكثيرون بعد ذبح الأضحية على تخزين لحومها في ثلاجات التجميد حفاظا عليها، لذا تستعرض "الوطن"، نصائح جهاز حماية المستهلك لتخزين اللحوم في ثلاجات التجميد، كلتالي:

- عند تجميد اللحوم، يجب اختيار اللحوم ذات الجودة العالية لضمان سلامتها خلال فترة التخزين.

- اختيار اللحوم التي تحتوي على نسبة دهون أقل قدر الإمكان.

- يجب تجنب وضع ملح الطعام على اللحوم قبل التجميد.

- يفضل وضع قطع اللحم قبل التجميد في عبوات غير منفذة للهواء أو الرطوبة.

- يجب العلم بأن اللحوم المفرومة المجمدة صلاحيتها أقل من اللحوم غير المفرومة.

- يفضل تبريد أو تجميد اللحوم النيئة بجميع أنواعها فور التقطيع حتى لا تكون عرضة للتلوث بالميكروبات.

- يفضل أن يتم استخدام أسلوب الإذابة البطئ للحوم عن استخدام أسلوب الإذابة السريع.

- يجب تجنب تجميد اللحوم ذاتها ثم إذابتها أكثر من مره.