انطلاق أعمال لجنة التشاور بين مصر والسعودية في القاهرة

استقبل ‏وزير الخارجية ‎سامح شكري نظيره السعودي الأمير ‎فيصل بن فرحان بمقر وزارة الخارجية، حيث تعقد الآن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية؛ برئاسة وزيريّ الخارجية وحضور وفديّ البلدين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أن الوزيرين سيتبادلان الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية المُلحة ومواقف البلدين إزاء كل ما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما يبحثان سبل مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في إطار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين مصر والسعودية.

والأسبوع الماضي سافر وزير الخارجية إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، قبل انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي رقم 42.

التعاون بين مصر ودول الخليج مهم للحفاظ على المصالح العربية

وكان وزير الخارجية قال إن التشاور بين الدول على المستوى الثنائي ومستوى التنسيق في الإطار المتعدد له أهميته، وتعزيز التعاون بين مصر ودول الخليج مكون مهم في الحفاظ على المصالح العربية والحفاظ على الأمن القومي العربي.

التعاون يعزز وضع رؤية وتحرك مشترك لدعم الاستقرار

وأضاف: «ورأينا أن يُكرس هذا التعاون في إطار مؤسسي يجمع بين مجلس التعاون وأمانته ومصر بحيث تتم لقاءات دورية على المستوى الوزاري وكبار رجال المسؤولين وتبادل الرؤى حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يعزز وضع رؤية وتحرك مشترك لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة العربية والخليجية وتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية لشعوب المجلس وجمهورية مصر العربية».

وتعكس الآلية حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.