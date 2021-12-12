شكري: التعاون بين مصر والخليج مهم لحفظ المصالح العربية

كشف سامح شكري وزير الخارجية، عن تفاصيل الحوار حول آلية التعاون بين مصر ودول الخليج، موضحًا أن العلاقة بين مصر وكل دول مجلس التعاون الخليجي وثيقة وممتدة، وتربط بين شعوبهم أواصر الإخاء والمصاهرة والمصير المشترك.

أهمية التعاون المصري- الخليجي

وأضاف «شكري» خلال تصريحات تلفزيونية: «دائما كان التشاور بين الدول على المستوى الثنائي ومستوى التنسيق في الإطار المتعدد له أهميته، وتعزيز التعاون بين مصر ودول الخليج مكون مهم في الحفاظ على المصالح العربية والحفاظ على الأمن القومي العربي، ورأينا أن يُكرس هذا التعاون في إطار مؤسسي يجمع بين مجلس التعاون وأمانته ومصر بحيث تتم لقاءات دورية على المستوى الوزاري وكبار رجال المسؤولين وتبادل الرؤى حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعزز وضع رؤية وتحرك مشترك لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة العربية والخليجية وتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية لشعوب المجلس وجمهورية مصر العربية».

وتابع وزير الخارجية، أن الاجتماع حضره وزير خارجية مصر ووزراء خارجية دول المجلس وترأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بحضور وزراء خارجية الكويت والبحرين ووزير الدولة الإماراتي وسلطنة عمان.

التطرق إلى كل الموضوعات

وواصل: «تحدثنا في كل الموضوعات الإقليمية المهمة مثل ليبيا وسوريا واليمن وتحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي والسد الإثيوبي والتطورات في إثيوبيا والأوضاع في السودان وكان حديثا وتشاورا واسع النطاق وأكد مرة أخرى وحدة الرؤية بين مصر ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي ووضعنا تصورا للتحرك في المستقبل بخصوص عدد من القضايا وتناولنا القضايا القائمة في أفغانستان ومقاومة الإرهاب والقضاء عليه».