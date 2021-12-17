الجامعات: نسب التطعيمات ضد كورونا بلغت 100% بغالبية الكليات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، تنفيذ خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا، بمنح تطعيم اللقاح لغير الحاصلين عليه من الطلاب بمختلف الفئات العمرية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات لـ «الوطن»، على الالتزام بقرارت مجلس الوزراء بشأن مجابهة المرض، أبرزها التأكيد على ضرورة دخول الامتحانات للمطعين فقط، موضحين أن إجراءات ربط التطعيم بالامتحانات خطوة إيجابية لزيادة حجم التطعيم ضد المرض.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية، على أن خطة التطعيم ضد كورونا تسير بصورة إيجابية، مؤكداً أن نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا وصلت لـ 100% بغالبية الكليات، منوهاً إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وأنه سيتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

جامعة المنيا: معدلات التطعيم ضد كورونا تسير بصورة جيدة

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الالتزام الكامل بقرارات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمنع غير الحاصلين على لقاح كورونا «كوفيد 19»، من دخول الامتحانات، إلا حال تقديم شهادة تطعيم «pcr» تثبت الخلو من المرض.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن نسب التطعيمات ضد كورونا بمختلف الكليات تسير بصورة إيجابية، وفقاً للمعدلات والخطط المرصودة، مؤكداً أنها تجاوزت نسبة الـ95% بالعديد من الكليات، لافتا إلى أنه يجرى استكمالها، موضحاً أن الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة المرض، ومنع دخول أي طالب غير مطعم للامتحانات، خطوة إيجابية وستسهم في زيادة معدلات ونسب التطعيمات.