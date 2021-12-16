أبوالغيط يناقش مع سفير الدومينيكان في مصر أوجه التعاون المشترك

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مانويل موراليس لاما سفير جمهورية الدومينيكان بجمهورية مصر العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين جمهورية الدومينيكان وجامعة الدول العربية، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه جمهورية الدومينيكان لتوسيع أفق التعاون مع جامعة الدول العربية في الخارج.

اتفاق على تقييم المشروعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك

واتفق الأمين العام أبو الغيط والسفير موراليس لاما على تقييم المشاريع المختلفة ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة الدولية والأمة الدومينيكية من خلال القنوات الرسمية في جامعة الدول العربية.

ويعتزم السفير موراليس لاما إعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية الدومينيكان وجامعة الدول العربية والتي بدأت في عام 2006، والتي تهدف إلى تحقيق التقادم مع تحقيق الجامعة للقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار اللقاء قدم الأمين العام أبو الغيط للسفير موراليس لاما نسخة من كتابه شاهد على الحرب والسلام، بدوره، قدم سفير الدومينيكان للأمين العام الإصدار الثالث عشر من عمله الدبلوماسية المعاصرة والنظرية والممارسة للممارسة المهنية.

الجامعة العربية والعلاقات مع جمهورية الدومينيكان

وشدد الأمين العام أبو الغيط على أن للجامعة علاقات طيبة مع جمهورية الدومينيكان، خاصة في ضوء موقف الدولة الكاريبية من القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص في جامعة الدول العربية، وهناك اهتمام خاص من قبل جمهورية الدومينيكان، بدافع من الأصل اللبناني لرئيسها، لويس أبينادر والذي يهدف إلى توطيد العلاقات بين المنظمة العربية وجمهورية الدومينيكان.

يذكر أن السفير موراليس لاما من أصول عربية لبنانية وفلسطينية وهو سفير مقيم في القاهرة وسفير في نفس الوقت سفير غير مقيم لدى الأردن وفلسطين والجزائر ونيجيريا والاتحاد الإفريقي، كما تقدم إلى جامعة الدول العربية طلب سفير معتمد من جمهورية الدومينيكان لدى جامعة الدول العربية.

واختتم اللقاء بجولة لسفير الدومينيكان في مكتبة الجامعة بمقر الأمانة العامة، حيث استعرض مسؤولو المكتبة تاريخ تأسيس جامعة الدول العربية من مارس إلى مارس 1945، حيث ألقى السفير موراليس نظرة عن قرب حول من المخطوطات التاريخية في المكتبة.