الحدود الدنيا المقترحة للقبول بالجامعات الخاصة في التيرم الثاني

يترقب المئات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعات الخاصة بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات، والمقرر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالشأن التعليم الجامعي الخاص، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك عدد من المقترحات الخاصة بخفض الحد الأدنى للقبول بعدد من قطاعات الكليات، وموعد فتح باب القبول، وكيفية التقديم.

مقترح بفتح القبول بالجامعات الخاصة 5 فبراير

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الخاصة خفض الحد الأدنى للجامعات الخاصة للعام الدراسي 2021-2022، وتحديد الحد الأدنى للتقدم للفصل الدراسي الثاني، وذلك للكليات التي تعتمد دراستها على نظام الفصلين الدراسيين، حيث اقترحت اللجنة خفض الحد الأدنى، ومن المقرر مناقشة ذلك في الاجتماع المقبل، كما هو موضح في الصور التالية:

وتمثلت المقترحات الخاصة بطرق التقديم وموعد فتح باب الالتحاق بالجامعات الخاصة في استمرار قبول الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد، وأن يكون 5 فبراير المقبل هو الموعد المتوقع لفتح باب القبول، وأن يتم التقدم للشهادات المعادلة الأزهرية بالجامعات الخاصة بنسبة أقل 5% من الحد الأدنى للقبول للعام الماضي، ويكون ذلك بالتقديم المباشر، ولا يجوز للطالب التحويل لكلية مناظرة بجامعة أخرى.

مقترح بخفض الحد الأدنى لكليات الطب البشري لـ83%

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الاجتماع المقبل، الذي سيُحدد موعده خلال الساعات المقبلة، سيناقش الاستعدادت النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، والإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، ومراجعة نسب التطعيمات لحماية الطلاب من الإصابة بالعدوى.