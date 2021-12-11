«الأعلى للجامعات» يناقش خلال أيام استعدادات امتحانات التيرم الأول

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، وتأكّيد ضرورة عدم دخول أي طالب إلى لجان الامتحانات غير حاصل على تطعيم لقاح كورونا، مع تطبيق التباعد الاجتماعي، وكذلك ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة وإجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، وتأكيد ضرورة الالتزام بالمنهج الدراسي الذي تمّ تدريسه للطلاب في الفصل الدراسي الأول.

التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أنَّه من المقرر أنَّ يتمّ عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو الاجتماع الدوري في السبت الثالث من كل شهر، مرجحاً أنَّ يتمّ عقد اجتماع المجلس الأسبوع المقبل خاصة فترة تزامن و تكريم هيئة «الفلوبرايت» لعدد من الجامعات الحكومية بمدينة الغردقة، لافتًا إلى أنَّ الاجتماع سيتناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بشأن التعليم الجامعة أبرزها الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022.

تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورورنا

ومن المقرر أنَّ يناقش المجلس أيضًا عددًا من الموضوعات المهمة، إلى جانب استعدادات الامتحانات، أبرزها متابعة خطة الجامعات لتطعيم منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، خاصة ممن حصلوا على الجرعة الأول متابعة إجراءات تطعيم الجرعة الثانية للفيروس، فقد وصلت نسب التطعيمات لـ100% بعدد من الجامعات والكليات، وسط تشديدات بضرورة تطبيق كامل للإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.