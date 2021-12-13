التعليم العالي: نواصل مراقبة ومداهمة الكيانات التعليمية الوهمية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة، تعمل دوما علي مواصلة ومداهمة أي كيان وهمي غير معتمد أو حاصل على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وتدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والخاصة، موضحا أن اللجنة نجحت الفترة الماضية في مداهمة العديد من الكيانات بمحافظات القاهرة الكبرى والأقاليم، والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات لمتابعة عمليات الغلق لها، وكذلك الإحالة النيابة العامة لأصحابها لمخالفتها وتقديمها خدمات تعليمية غير مرخصة.

رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي: نرصد أى أماكن تدعي تقديمها دروس للجامعات

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن لجان الضبطية القضائية تتابع لحظيا أي إعلانات سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع أو الإعلانات الموجودة في الشوارع، عن تقديم خدمات تعليمية مختلفة، للتأكد من قانونية إنشائها والتراخيص الممنوحة لها، وحال وجود أي مخالفة يتم استصدار قرار وزاري من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمداهمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلقها وإحالة الموضوع للجهات المختصة.

رسالة من التعليم العالي عن الكيانات التعليمية

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين والآباء والطلاب، بضرورة الاطلاع على جميع الكيانات التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والمتاحة عبر وسائل التواصل المختلفة للوزارة، والتأكد من قانونية المنشأة وسلامة تراخيصها قبل التقدم إليها، وذلك حتى لايقع المواطن فريسة لمنعدمي الضمير الذين يقدمون خدمات تعليمية وهمية ويمنحون الطلاب شهادات جامعية مزورة سواء من داخل مصر أو خارجها.