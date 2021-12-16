العثور على جثة مسن داخل شقة في إمبابة: صديقه قتله

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على مسن، قتل صديقه المسن، أثناء علاقة غير أخلاقية بينهما، داخل شقة المجني عليه في إمبابة، تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ملابس نسائية

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة، إمبابة بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، وانتقلت قوة إلى مكان البلاغ يقودها المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث امبابة، حيث تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر وفي حالة تعفن، فضلا عن ارتدائه ملابس حريمي.

علاقة غير أخلاقية

تحرر محضر أولي بالحادث، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، تحت تصرفها، للتشريح وبيان سبب وكيفية الوفاة، كما بدأت الشرطة تحرياتها المكثفة، لكشف غموض الحادث، حيث تبين أن المجني عليه اعتاد إقامة علاقات غير أخلاقية مع صديق له يكبره بعدة سنوات.

المتهم يعترف بجريمته

أعدت الشرطة أكمنة لضبط المتهم، وجرى ضبطه وبمواجهته انهار واعترف بارتكاب الحادث، وأنه سدد لصديقه المجني عليه طعنات أودت بحياته، أثناء علاقة غير أخلاقية بينهما، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معه.