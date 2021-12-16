مديرة مدرسة كندية تكشف تفاصيل تبرع طلابها لـ«حياة كريمة»: «بدأت بجروب على الواتس»

قالت فيبي وصفي، مدير مدرسة فلوباتير في أونتاريو بكندا، إن المدرسة تنظم رحلة لمصر كل سنتين، لكن الظروف المرتبطة بانتشار جائحة كورونا منعتها من تنظيم الرحلة، لكنها مستمرة في متابعة ما يحدث في البلاد، وبخاصة المشروع الرئاسي حياة كريمة، لافتة إلى أن طلاب المدرسة استهدفوا جمع 80 ألف دولار كندي بعدما استهدفوا 60 ألفًا: «قالوا لي عاوزين نتبرع لمصر بمليون جنيه، وبعد ما كانوا 60 ألف جنيه، وقلت هنعمل الاجتماع مع السفيرة نبيلة مكرم، طلبوا مني نستنى عشان نجمع 20 ألف دولار أخرى، وبالفعل تبرع بهم شخص خلال 3 أيام».

الفكرة بدأت من أمريكا

وأضافت وصفي خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «حضرت فعالية عقدتها وزيرة الهجرة ووزيرة التخطيط مع مجموعة من المصريين بأمريكا، فطلبت من وزيرة الهجرة لتنظيم فعالية مماثلة للمصريين في كندا، وأطلعتها على أفكارنا وكيفية جمع التبرعات».

مجموعة واتساب

وتابعت مدير مدرسة فلوباتير في أونتاريو بكندا، أنها أنشأت مجموعة على تطبيق التراسل «واتساب» في وجود 11 طالب تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، لافتةً إلى أن بعض أعضاء برلمان أونتاريو، كما أن وزير التعليم هناك روج للحملة: «قلت لهم عاوزاكم في مكتبي، وكانوا جايين مخضوضين عشان افتكروا إن في مشكلة، لكني عرضت عليهم تفاصيل المبادرة، وخلال ساعات بدأوا في جمع التبرعات».