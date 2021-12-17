نيكولاس كيدج يلعب نفس شخصيته في فيلم جديد.. ولكن أكثر تطرفا

يلعب النجم الأمريكي نيكولاس كيدج، دور البطولة في فيلم جديد بعنوان «The Unbearable Weight of Massive Talent»، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم في 22 أبريل المقبل، ويظهر «كيدج» ضمن أحداث الفيلم بشخصيته الحقيقية، بمشاركة عدد من النجوم من بينهم بيدرو باسكال وتيفاني هاديش، ومن إخراج توم جورميكان.

نيكولاس كيدج: لم أكن متحمسا للفيلم في البداية

وتدور أحداث الفيلم حول الممثل نيكولاس كيدج المثقل بالديون، والذي يقبل عرضًا بقيمة مليون دولار لحضور حفل عيد ميلاد أحد المعجبين الأثرياء في إسبانيا، عندما تسوء الأمور ويتم تجنيده من قبل وكالة المخابرات المركزية للمساعدة في تنفيذ مهمة، يجب على «كيدج» أن يجسد شخصيته الأكثر شهرة على الشاشة لإنقاذ نفسه وعائلته، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وفي تصريحات لـ«انترتينمنت ويكلي»، قال الممثل الأمريكي إنه لم يكن متحمسا للمشاركة في الفيلم، قائلا: «لم أكن متحمسًا جدًا لفكرة الظهور بشخصيتي الحقيقية في الفيلم، ولكن عندما أرسل لي توم هذا السيناريو أعجبت به»، ولكنه أكد أنه لن يشاهد الفيلم في دور العرض، قائلا: «إنها مجرد رحلة مضطربة للغاية بالنسبة لي، للذهاب إلى السينما ومشاهدتي وأنا ألعب نسخة توم جورميكان شديدة العصبية والمليئة بالقلق».

البرمو الدعائي للفيلم

وطلب المخرج توم جورميكان، من الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج، أن يلعب نفس شخصيته، ولكن أكثر تطرفا مما هو معتاد، موضحا: «أنا حقًا مصنوع من لحظات هادئة وتأملية ومدروسة، أنا لست هذا الرجل العصبي، شديد التوتر والقلق طوال الوقت».