نجاح 3170 متدرباً بامتحانات محو الأمية في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريراً من فرع هيئة تعليم الكبار بدمياط، تضمن أبرز الجهود المُنفذة خلال الفترة من أول أكتوبر 2021 حتى مطلع ديسمبر الجارى وذلك فى مجال محو الأمية.

وبينما استهدفت الدورة الامتحانية، التي عقدت على مدار أسبوعين خلال شهر نوفمبر الماضي، بجميع مراكز ومدن المحافظة، 2625 دارساً، فقد بلغت نسبة النجاح أكثر من 121% من المستهدف، حيث سجلت الدورة نجاح 3170 دارساً، من المشاركين في الدورة التي جاءت بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، منها جامعة دمياط، وجامعة الأزهر، ومديريات الأوقاف والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وعدد من الجهات الأخرى.

افتتاح 60 فصلاً لمحو الأمية في كفر سعد

ونظمت مديرية أوقاف دمياط، برئاسة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، وبإشراف الشيخ علي إسماعيل علي صابر، مدير الدعوة، والشيخ هاني عبده عبد الفتاح، مدير إدارة كفر سعد، برنامجاً تدريبياً لمحو الأمية، بالتعاون مع المحافظة، وجمعية البر والتقوى، وهيئة تعليم الكبار، وجهاز المشروعات الصغيرة، والمجلس القومي للمرأة، وبالتنسيق بين جميع الجهات، للعمل سوياً على التوعية بقضايا المرأة ومحو الأمية.

وجرى خلال الفترة الماضية، افتتاح 60 فصلاً لمحو الأمية في عدد من المدارس بدائرة مركز كفر سعد، منها 37 فصلاً في مدرسة «الشهيد طاهر أبو زيد»، و15 فصلاً في مدرسة «الشهيد أبو العز» الابتدائية، و8 فصول في مدرسة «الشهيد سامح القصبي»، وذلك إيذاناً برفع شعار «كفر سعد بلا أمية».

كما عقدت مديرية الأوقاف ندوة تثقيفية بقرية «الحسينية»، في مركز كفر سعد، بالتعاون بين مديرية الأوقاف، ومحافظة دمياط، وجمعية البر والتقوى، وهيئة تعليم الكبار، وجهاز المشروعات الصغيرة، والمجلس القومي للمرأة.