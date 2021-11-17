ندوة بـ«سياحة الأقصر» لتعريف الطلاب ببرامج محو الأمية

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الندوة التي عقدتها كلية السياحة والفنادق، اليوم الأربعاء، لتوضيح قواعد مشاركة طلاب الجامعة في فصول محو الأمية، ضمن أولويات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شارك في الندوة كل من الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، وخالد محمد شمس الدين، مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر، ومنتصر السعيد، منسق عام الجامعة لمشروع محو الأمية، بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

رئيس جامعة الأقصر: المشروع يأتي تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة

وأكد رئيس الجامعة أن هذا المشروع يأتي تحقيقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، موضحاً أن الجامعة تُعد مركزاً للتنوير، وبالتالي تسعى الجامعة إلى القضاء على الأمية الرقمية والهجائية في كل الأعمار بالمجتمع.

قاعدة بيانات لحصر الأميين بمحافظة الأقصر

فيما أوضح خالد محمد شمس الدين، مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر، أنه بالتعاون مع الجامعة، فقد تم رفع قاعدة بيانات كحصر لكافة الأميين على مستوى محافظة الأقصر، على موقع الجامعة، مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة تضم من لا يجيدون القراءة والكتابة، وآخرين يجيدون القراءة، لكن غير حاملين لأي شهادة دراسية.

كما بين مدير فرع هيئة محو الأمية آليات تنفيذ المشروع للطلاب، وكيفية التسجيل وبدء النشاط لدى الطالب كل حسب إقامته أو من داخل الأقصر على أن ينسب لجامعة الأقصر، مؤكدًا أن كل كلية بها منسق للمشروع، كما توفر الهيئة دليل معلم لكل طالب للتعامل مع الدارسين، وكذلك مستلزمات الدراسة لكل دارس.

بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وهيئة محو الأمية

وأشار منتصر السعيد، منسق عام الجامعة لمشروع محو الأمية، إلى أن جامعة الأقصر وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، يشارك من خلاله طلاب جامعة الأقصر في مشروع محو الأمية، لافتاً إلى أنه تم عقد عدة ندوات بمراكز محافظة الأقصر، لتوعية الطلاب بالمشاركة في المشروع.

وأضاف أن مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة، أقر في يونيو الماضي، مشاركة كل طالب في محو أمية عدد 2 من الأميين عن كل عام دراسي، ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات للطلاب لإنجاز مهمتهم، داعياً الطلاب إلى التحلي بالصبر خلال تعاملهم مع أميين من ذوي الأعمار الكبيرة، مراعاة لقدرتهم الاستيعابية.

ويحصل طلاب جامعة الأقصر، من المشاركين في مشروع محو الأمية، على مكافأة مالية من الجامعة، قدرها 50 جنيهاً عن كل دارس ناجح، بالإضافة إلى مكافأة هيئة تعليم الكبار، بحصول الطالب على 250 جنيهاً عن كل دارس ناجح.