محافظ دمياط تُكرم 52 مؤسسة تعليمية حاصلة على اعتماد الهيئة القومية

كرمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، 52 مؤسسة تعليمية، حازت على اعتماد الهيئة القومية لضمان وجودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال احتفالية أُقيمت اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم وقيادات المديرية.

عوض تكرم الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة العامة الأول

كما كرمت المحافظ الفائزين بمسابقة المشروع الوطنى للقراءة العامة الأول، وهم، سعد محب وهالة أبو النجا من المحكمين، والطالب محمد عبدالعال بمدرسة الشهيد بهجت الطرانيسى، بإدارة فارسكور التعليمية، والحاصل على المركز الثاني بمستوى الفئة الثانية، وبفئة المعلم المثقف، حصل صلاح بدرن، المعلم بمدرسة السوالم الثانوية بإدارة ميت أبو غالب التعليمية، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، كما حصل جهاد الجحاوى، المعلم بمدرسة المنيا الابتدائية، على المركز الثامن على مستوى الجمهورية.

وهنأت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، المؤسسات المعتمدة من قبل الهيئة، وأيضاً الفائزين بالمشروع القومى للقراءة، على هذا النجاح، معربة عن سعادتها بما حققوه من نجاح للمحافظة، فقد حصلت دمياط على المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى نسبة المؤسسات المعتمدة حتى 2019 - 2020، لتصل بعدها للمستوى الرابع فى إعداد المدارس المتقدمة للاعتماد على مستوى الجمهورية حتى العام الدراسى 2020 - 2021، وذلك بعدد 74 مؤسسة.

محافظ دمياط: تحسين الأداء المؤسسى وتطبيق النهج والأسس العلمية ركيزتان أساسيتان فى منظومة تطوير العملية التعليمية

وأكدت محافظ دمياط، أن تحسين الأداء المؤسسى وتطبيق النهج والأسس العلمية، تُعدان ركيزتان أساسيتان فى منظومة تطوير العملية التعليمية، مشيدة بما حققته مديرية التربية والتعليم بدمياط للارتقاء بالمنظومة التعليمية بأكملها، موضحة أن التعليم على رأس الأولويات لتطوير المؤسسات التعليمية وجعلها قادرة على مواكبة الطفرة التى شهدتها المنظومة مؤخرًا، لبناء أجيال قادرة على استكمال مسيرة التنمية والبناء.

من جانبه ذكر الدكتور خالد خلف، أن المديرية حرصت على وضع رؤية واضحة تتضمن عدة محاور لتطبيق معايير الجودة، جاء من بين محاورها توفير مناخ تربوى داعم للعملية التعليمية وتفعيل دور المؤسسات فى المشاركة المجتمعية وغيرها من المحاور التى أدت إلى تحقيق هذا النجاح.

ووجه الدكتور خلف، خالص الشكر والتقدير إلى محافظ دمياط لدعمها المستمر لقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الهام قد حظى باهتمام بالغ من المحافظة، كما وجه التحية إلى قيادات المديرية وفريق إدارة الجودة وجميع المكرمين اليوم.