وزير التنمية المحلية: تدريب العاملين بالمحليات يطور مهاراتهم الوظيفية

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، دورة جديدة فى الأسبوع الثامن عشر من الخطة التدريبية للمحليات، وهي دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج spss، فيما تستمر دورتي إعداد قادة المستقبل، وبرنامج إدارة المشروعات PMP، ويستفيد من هذه الدورات 115 متدربا من جميع المحافظات.

استراتيجية ورؤية مصر 2030

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن برامج تدريب العاملين بالمحليات التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة، تساعدهم على تحسين معرفتهم ومهاراتهم الوظيفية لمواكبة التغييرات المختلفة، في مجال العمل، بما يتماشي مع استراتيجية ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أن التدريب يساعد العاملين أيضا في زيادة ثقتهم في قدراتهم وتمكينهم من منافسة الآخرين، ما سيؤدي ذلك إلى تحسين أدائهم، ويجعلهم يعملون بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بما ينعكس ذلك على زيادة رضا المواطنين علي الخدمات المقدمة من المحليات.

مركز سقارة يحتفل بانتهاء فعاليات دورتين تدريبيتين

وفي السياق ذاته، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين، وهما: دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة، ودورة التقييم، وبرنامج إدارة المشروعات، استفاد من الدورتين 54 متدربا من جميع المحافظات.